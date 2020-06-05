Городской голова Одессы Геннадий Труханов в очередной раз обвинил Специализированную антикоррупционную прокуратуру в "политическом заказе" и назвал новое дело против него по недостоверному декларированию надуманным.

Об этом чиновник рассказал в эксклюзивном комментарии корреспонденту сайта 24 канала Екатерине Петренко.

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НАБУ завершило досудебное расследование о внесении недостоверной информации мэром Одессы в свою декларацию за 2017 год. По версии следствия, Труханов опять не рассказал правду об имуществе экс-жены Татьяны Колтуновой. Он "забыл" задекларировать квартиру, два паркоместа, дачу, эллинг, нежилую недвижимость, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках на общую сумму в 16,3 миллиона гривен.

А должен был бы декларировать, потому что связан общим бытом, имеет обязанности семейного характера и вообще расстался фиктивно, чтобы скрыть реальные доходы, убеждены детективы.

Как на это дело отреагировал Труханов

"Я выиграю это дело, потому что его не существует. Оно надуманное изначально. Как оно организовывалось, так и лопнет. Это политический заказ", – убежден Труханов.

Он добавил, что перед подачей декларации консультировался с юристами.

"Я не прятался. Если бы мы жили вместе, зачем мне не декларировать Колтунову? Я консультировался с юристами. Сказал, что вот моя жена, мы с ней расстались... Я имею в виду, бывшая жена, с которой расстались. Спросил, надо ли мне декларировать ее имущество. Объяснили, что нет. То, что сейчас происходит – издевательство над людьми. Зная возможности, я мог бы указать ее в своей декларации, а она бы написала письменный отказ от своих данных. Зачем мне придумывать какие-то схемы?" – высказался Труханов.

Также мэр Одессы считает, что против него продолжают "политическое преследование", которое, якобы, активизировалось перед местными выборами. Однако окончание досудебного расследования по этому делу и дальнейшее слушание в суде – не является основанием для снятия его кандидатуры с выборов. Труханова могут лишить права занимать должность городского головы до трех лет только в случае вынесения обвинительного приговора.

Стоит добавить, что Труханов может избежать наказания за недостоверное декларирование, если приговор в этом деле не вынесут до марта 2021 года. Поскольку ему инкриминируют преступление небольшой тяжести, через три года после его совершения к уголовной ответственности привлечь человека невозможно.

"Не дождется никто, чтобы я ушел с должности. Даже пусть не волнуются. Я уверен в оправдательных приговорах всегда по всем делам, которые были, есть и будут", – выпалил мэр.

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Что говорят в Специализированной антикоррупционной прокуратуре

Зато прокурор САП Александр Омельченко убеждает: сделает невозможным затягивание со стороны адвокатов.

"В деле 30 томов. Доказательства собирались с весны 2019 года. Если после завершения досудебного расследования и предоставления для ознакомления материалов уголовного производства сторона защиты будет злоупотреблять правом на ознакомление и затягивать, прокурор будет обращаться к следственному судье Высшего антикоррупционного суда для ограничения сроков для ознакомления", – прокомментировал Омельченко.

Какие есть еще дела против Труханова

Напомним, в Антикоррсуде слушается еще одно дело Труханова по недостоверному декларированию за 2015-2016 годы на сумму 52 миллиона гривен. Оно близко к приговору, но весной этого года уже наступил срок давности. Поэтому Труханов избежит наказания по этим эпизодам, даже если суд признает его виновным.

Впрочем, закрытие дела по срокам не означает, что лицо необоснованно подозревалось в преступлении. Труханов не сможет воспользоваться правом на возмещение.

Но не декларированием единственным. Апелляционная палата Антикоррсуда занимается третим резонансным делом Труханова о вероятной коррупционной афере с "Краяном". По версии следствия, он и ряд фигурантов завладели 92 миллионами гривен из бюджета Одессы путем покупки в 2016 году завода-банкрота за заведомо вдвое завышенной цене.

В жалобе антикоррупционные прокуроры требуют отменить оправдательный приговор и вернуть дело на новое рассмотрение в ВАКС. Однако с октября 2019-го рассмотрение по существу до сих пор не началось из-за системного затягивания адвокатов и отложения рассмотрения из-за болезней обвиняемых. Очевидно, что возможная отмена оправдательного приговора перед местными выборами может вылиться Труханову в существенные электоральные потери.