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      НАБУ наведалось с обысками в здание Мининформполитики из-за рекламы на CNN

      17 Читати новину українською
      Детективы НАБУ приходили с обысками в офис бывшего Министерства информационной политики / nabu.gov.ua

      Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины с обысками пришли к зданию бывшего Министерства информационной политики. Следственные действия проходят в рамках дела о тендере 2018 года на 15 миллионов гривен за продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN.

      Дело квалифицируется по статье о растрате или присвоении имущества путем злоупотребления властью, сообщает НАБУ.

      Интересно: НАБУ объявило подозрение директору центра "Безопасность" из-за срыва оборонного заказа

      Сейчас в здании бывшего Министерства информационной политики располагается Министерство культуры, молодежи и спорта Украины. Государственный секретарь министерства Артем Биденко уже отреагировал на обыски.

      По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting так не разместила рекламу. Хотя уже есть акты выполненных работ от телеканала CNN,
      – рассказал госсекретарь.

      Резюмируя, он отметил, что Министерству информационной политики нечего скрывать. Ранее Биденко возглавлял государственный секретарит Мининформполитики.

      "Мы максимально сотрудничали и сотрудничаем со следствием, чтобы как можно быстрее зафиксировать выводы", – заверил Артем Биденко.


      Бренд UkraineNOW

      Что известно о бренде UkraineNOW?UkraineNOW – бренд Украины, разработанный креативной компанией Banda Agency и одобрен Кабинетом Министров Украины 10 мая 2018 года. Он был частью концепции популяризации Украины, представленной Министерством информационной политики в 2017 году.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики Министерство культуры, молодежи и спорта Министерство информационной политики НАБУ
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