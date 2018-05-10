НАБУ назначило опальному Труханову еще один допрос

10 мая должен состояться допрос мэра Одессы Геннадия Труханова в Национальном антикоррупционном бюро, в связи с чем чиновник отбыл в командировку в Киев.

Соответствующее сообщение появилось на сайте Одесского горсовета во второй половине дня 10 мая, правда точное время допроса не указывается.

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"10 мая 2018 отбываю в командировку сроком на 1 календарный день в Киев (Национальное антикоррупционное бюро Украины) для участия в допросе по уголовному производству. На период командировки исполнение обязанностей городского главы возлагаю на Орловского Анатолия Иосифовича, первого заместителя Одесского городского главы по вопросам деятельности исполнительных органов совета", – отмечается в сообщении с подписью Труханова.

Напомним, Геннадия Труханова подозревают в присвоении и хищении имущества в особо крупных размерах. А именно – по делу о приобретении за 185 миллионов долларов админздания Одесского завода тяжелого краностроения "Краян". Предварительный допрос Труханова в НАБУ состоялся 26 марта.