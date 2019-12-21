НАБУ объявило подозрение директору центра "Безопасность" из-за срыва оборонного заказа

Детективы НАБУ сообщили о подозрении в государственной измене и завладении чужим имуществом директору государственного предприятия "Украинский научно-технический и внедренческий центр комплексной защиты информации" (Украинский центр "Безопасность"). Он вступил в преступный сговор с заместителем министра экономического развития и торговли.

Так, по данным следствия, в сентябре – ноябре 2017 года злоумышленники договорились содействовать участию американской компании Gray Fox Logistics в выполнении государственного оборонного заказа. Речь шла об изготовлении и поставке в Украину "полуавтоматизированной линии по производству корпуса с ведущим пояском снаряда калибров 152/155 миллиметров с комплексом ЗИП".

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При этом должностные лица вполне осознавали, что возможности выполнить заказ иностранная организация не имеет.

Далее директор "Безопасности" обеспечил заключение контракта между Gray Fox Logistics и Государственной акционерной холдинговой компанией "Артем" на изготовление и поставку в Украину специализированной продукции.

В результате Gray Fox Logistics в мае 2018 года получила от компании "Артем" предоплату в размере 8,29 миллиона долларов. Однако по состоянию на декабрь 2019 года иностранная компания условий контракта так и не выполнила.

Таким образом была сорвана реализация согласованных этапов выполнения государственного оборонного заказа и создана предпосылка неполного и несвоевременного обеспечения Вооруженных сил Украины боеприпасами критической номенклатуры,

– говорится в сообщении НАБУ.

Директору украинского центра "Безопасность" теперь грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Чем занимается украинский центр "Безопасность"?С 2017 года по приказу Министерства экономического развития и торговли Украины центр уполномочили на выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработки, освоения и внедрения новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения.