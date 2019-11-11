НАБУ обыскивает Райффайзен Банк: есть задержанные

Детективы НАБУ находятся 11 ноября вечером в "Райффайзен Банке", чтобы задержать главу правления Александра Писарука. Также проводят обыски по делу VAB банка о вероятном завладение рефинансированием Нацбанка на сумму 12 миллиардов гривен.

Об обысках в "Райффайзен Банке" сообщает "РБК-Украина" со ссылкой источник в правоохранительных органах.

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Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила в комментарии изданию "Новое Время", что возможно задержание Писарука связано с его работой в НБУ.

Ни с МВФ, ни с "Райффайзеном" (не связано). Он только вышел на работу туда. Террор крепчает,

– сказала Гонтарева.

Во время работы в НБУ Писарук отвечал за банковский надзор.

"Мы с ним и расчищали все эти авгиевы конюшни", – отметила Гонтарева.

Что говорят в НАБУ?

После появления информации в СМИ, в НАБУ сообщили о задержании 7 человек, но фамилий не назвали.

Задержание состоялось по подозрению в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк". Речь идет о бывших и действующих чиновниках НБУ, VAB и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами VAB.

Правоохранители готовятся объявить задержанным подозрение, а дальше суд должен избрать им меру пресечения.

"На данный момент это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая необходимость сохранения тайны следствия. Детали – позже", – сообщили на Фейсбук-странице НАБУ.

Что известно об Александре Писаруке?

Занимал должность первого заместителя главы Нацбанка Украины с июля 2014 года по декабрь 2015 года. До этого, с октября 2010 года он был региональным руководителем ING корпоративного банкинга в Центральной и Восточной Европе (Нидерланды).

20 августа 2019 года наблюдательный совет АО "Райффайзен Банк Аваль" решил назначить главой правления банка Александра Писарука вместо Владимира Лавренчука, который занимал эту должность в течение 14 лет.