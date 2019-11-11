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      НАБУ обыскивает Райффайзен Банк: есть задержанные

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      НАБУ обыскивает "Райффайзен Банк"
      НАБУ обыскивает "Райффайзен Банк" / ua.news/ru

      Детективы НАБУ находятся 11 ноября вечером в "Райффайзен Банке", чтобы задержать главу правления Александра Писарука. Также проводят обыски по делу VAB банка о вероятном завладение рефинансированием Нацбанка на сумму 12 миллиардов гривен.

      Об обысках в "Райффайзен Банке" сообщает "РБК-Украина" со ссылкой источник в правоохранительных органах.

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      Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила в комментарии изданию "Новое Время", что возможно задержание Писарука связано с его работой в НБУ.

      Ни с МВФ, ни с "Райффайзеном" (не связано). Он только вышел на работу туда. Террор крепчает,
      – сказала Гонтарева.

      Во время работы в НБУ Писарук отвечал за банковский надзор.

      "Мы с ним и расчищали все эти авгиевы конюшни", – отметила Гонтарева.

      Что говорят в НАБУ?

      После появления информации в СМИ, в НАБУ сообщили о задержании 7 человек, но фамилий не назвали.

      Задержание состоялось по подозрению в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк". Речь идет о бывших и действующих чиновниках НБУ, VAB и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами VAB.

      Правоохранители готовятся объявить задержанным подозрение, а дальше суд должен избрать им меру пресечения.

      "На данный момент это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая необходимость сохранения тайны следствия. Детали – позже", – сообщили на Фейсбук-странице НАБУ.

       

       

      Что известно об Александре Писаруке?

      Занимал должность первого заместителя главы Нацбанка Украины с июля 2014 года по декабрь 2015 года. До этого, с октября 2010 года он был региональным руководителем ING корпоративного банкинга в Центральной и Восточной Европе (Нидерланды).

      20 августа 2019 года наблюдательный совет АО "Райффайзен Банк Аваль" решил назначить главой правления банка Александра Писарука вместо Владимира Лавренчука, который занимал эту должность в течение 14 лет.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: НАБУ Банки Новости Украины Криминальные новости Коррупция Расследования НБУ Валерия Гонтарева
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