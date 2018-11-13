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      НАБУ открыло дело против Яценюка и Петренко: в Минюсте заявляют о фейке и давлении

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      В Минюсте информацию по делу против Петренко и Яценюка назвали "фейком"
      В Минюсте информацию по делу против Петренко и Яценюка назвали "фейком" / Фото из открытых источников

      Информация о злоупотреблении властью и служебным положением со стороны руководства Министерства юстиции и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка не соответствует действительности.

      Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает пресс-служба Минюста.

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      Ранее в СМИ появилась информация об открытии НАБУ уголовного производства по факту злоупотребления властью бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренко.

      Зато в ведомстве распространение таких данных нарекли "организованной попыткой давления на Кабинет министров".

      Распространенная в СМИ информация относительно злоупотребления властью и служебным положением со стороны высшего руководства Министерства юстиции и бывшего Премьер-министра Арсения Яценюка в рамках приобретения юридических услуг для представительства государства Украины по искам миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма абсолютно не соответствует действительности,
      – заявил министр юстиции Павел Петренко.

      В министерстве называют "фейки" частью грязной информационной кампании. В министерстве считают, что она направлена на дискредитацию институтов, уполномоченных защищать национальные интересы Украины в международных судах.

      Теги: Новости политики Новости Украины Арсений Яценюк Министерство юстиции НАБУ
      Источник: 24 Канал
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