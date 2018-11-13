НАБУ открыло дело против Яценюка и Петренко: в Минюсте заявляют о фейке и давлении

Информация о злоупотреблении властью и служебным положением со стороны руководства Министерства юстиции и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка не соответствует действительности.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает пресс-служба Минюста.

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Ранее в СМИ появилась информация об открытии НАБУ уголовного производства по факту злоупотребления властью бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренко.

Зато в ведомстве распространение таких данных нарекли "организованной попыткой давления на Кабинет министров".

Распространенная в СМИ информация относительно злоупотребления властью и служебным положением со стороны высшего руководства Министерства юстиции и бывшего Премьер-министра Арсения Яценюка в рамках приобретения юридических услуг для представительства государства Украины по искам миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма абсолютно не соответствует действительности,

– заявил министр юстиции Павел Петренко.

В министерстве называют "фейки" частью грязной информационной кампании. В министерстве считают, что она направлена на дискредитацию институтов, уполномоченных защищать национальные интересы Украины в международных судах.