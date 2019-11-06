НАБУ открыло дело против Кличко и двух его заместителей / Getty Images

Национальное антикоррупционное бюро открыло производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей из-за возможной государственной измены и хищения государственных денег при застройке столицы. Сам Кличко уверен в бесперспективности дела и не возражает против проверки.