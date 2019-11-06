НАБУ открыло дело против Кличко и двух его заместителей
Национальное антикоррупционное бюро открыло производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей из-за возможной государственной измены и хищения государственных денег при застройке столицы. Сам Кличко уверен в бесперспективности дела и не возражает против проверки.
В Высшем антикоррупционном суде объяснили, что суд обязал НАБУ открыть это дело из-за бездействия руководителя Главного подразделения детективов НАБУ.
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"Неназванный жалобщик – физическое лицо – обратился в суд, чтобы тот обязал НАБУ открыть производство. Перспективы это дело не имеет, я уверен. И мне очень смешно, что там речь идет еще и о якобы госизмене. Пусть проверяют!" – сказал Кличко в телеэфире, сообщает его пресс-служба.