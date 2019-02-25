НАБУ передало в суд дело о хищении 2 миллионов гривен, выделенных на армию
Национальное антикоррупционное бюро передало в суд дело о хищении 2 миллионов гривен, которые выделили на блиндажи для 128 горно-пехотной бригады.
Блиндажи на передовой все же построили, но из непригодных для этого материалов, говорится на сайте НАБУ.
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А все из-за того, что экс-начальница управления капитального строительства Закарпатской Облгосадминистрации внесла изменения в сметную документацию. И нанесла ущерб Минобороны на 2 миллиона гривен. Чиновницу подозревают в злоупотреблении властью.
Дело начали расследовать больше года назад, после того, как генпрокурор посетил военных в зоне АТО и увидел состояние блиндажей.
Источник: 24 канал
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