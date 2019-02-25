11:26
25 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Навальный накопал клан зека. Единство России гарантируют верблюды
      Вєсті Кремля
      21:32, 23 февраля
      Вести. UA. Жир: Украинская копия Гитлера. Спасательная операция Бойко
      Вєсті.UA
      18:16, 23 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      НАБУ передало в суд дело о хищении 2 миллионов гривен, выделенных на армию

      18 Читати новину українською
      НАБУ передало в суд дело о хищении 2 миллионов гривен, выделенных на армию
      НАБУ передало в суд дело о хищении 2 миллионов гривен, выделенных на армию / znaj.ua

      Национальное антикоррупционное бюро передало в суд дело о хищении 2 миллионов гривен, которые выделили на блиндажи для 128 горно-пехотной бригады.

      Блиндажи на передовой все же построили, но из непригодных для этого материалов, говорится на сайте НАБУ.

      Читайте также: Детективы НАБУ обыскивают должностных лиц Полтавской облгосадминистрации: известна причина

      А все из-за того, что экс-начальница управления капитального строительства Закарпатской Облгосадминистрации внесла изменения в сметную документацию. И нанесла ущерб Минобороны на 2 миллиона гривен. Чиновницу подозревают в злоупотреблении властью.

      Дело начали расследовать больше года назад, после того, как генпрокурор посетил военных в зоне АТО и увидел состояние блиндажей.

      blog_ava
      Я готова отказаться от выступлений в России ради участия в Евровидении, – MARUV
      сегодня
      1104
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Судьи НАБУ Деньги Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Победители премии Оскар-2019: список
      сегодня , 10:39 Победители премии Оскар-2019: список
      5763
      Столична комуналка: киян винищують як клас?
      сегодня , 09:59 Столична комуналка: киян винищують як клас?
      Наталія Лебідь 434
      Трамп и космос, Рашагейт и почти 6 миллинов долларов за день – главные новости США за неделю
      сегодня , 09:32 Трамп и космос, Рашагейт и почти 6 миллинов долларов за день – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 307
      Главные новости 24 февраля: теракт против жителей на Донбассе и массовые марши памяти Немцова
      сегодня , 08:01 Главные новости 24 февраля: теракт против жителей на Донбассе и массовые марши памяти Немцова
      3697
      Посилення боїв на Донбасі, боротьба спецслужб та "йдіть на х*й з війною": топ-5 блогів тижня
      24 февраля , 22:02 Посилення боїв на Донбасі, боротьба спецслужб та "йдіть на х*й з війною": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1632
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Кивалов снял свою кандидатуру с выборов
       10 октября 2015 , 13:27
      Ромы отказались покидать село в Одесской области из-за убийства ребенка
       29 августа 2016 , 14:02 7
      Зинченко может продолжить карьеру в чемпионате Испании
       31 июля 2018 , 17:28
      Бывший форвард Динамо и Шахтера забил дебютный гол в Турции
       10 сентября 2018 , 09:35
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук