НАБУ проводит обыски в Днепре
Детективы НАБУ вместе с силовиками и САП проводят обыски в Днепре по факту требования и получения судьей местного суда взятки.
Об этом информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.
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24 мая Детективы НАБУ совместно с СБУ и САП проводят в Днепре следственные действия в рамках расследования производства по факту вымогательства и получения судьей местного суда неправомерной выгоды,
– говорится в сообщении.
Детали обещают обнародовать позже.
Источник: 24 Канал
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