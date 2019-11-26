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      НАБУ проводит обыски в здании полиции Львовской области: причина

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      НАБУ обыскивает полицию Львовской области / Иллюстративное фото (pixabay)

      Национальное антикоррупционное бюро Украины 26 ноября осуществляет обыски в помещениях Главного управления Национальной полиции во Львовской области. Речь идет о деле о злоупотреблениях должностных лиц МВД в сфере строительства жилья для полицейских.

      Обыски санкционированы, убеждают детективы НАБУ на официальной странице в фейсбуке.

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      Обыски – часть уголовного производства, в рамках которого детективы расследуют возможные злоупотребления должностных лиц МВД во Львовской области. Злоупотребления касаются строительства жилья для правоохранителей. Следствие длится с июля 2019 года.

      "Пока это вся информация, которую мы можем сообщить", – ответили в НАБУ на вопросы о деталях дела, ссылаясь на тайну следствия. В полиции ситуацию пока не комментируют вообще.

      Заметим, в последние дни вокруг Львова  происходят активные политические и юридические события:

      ► 21 ноября прокуроры САП вручили подозрение городскому голове Львова Андрею Садовому (в подозрении говорится о продаже городу земли, которая якобы не принадлежала Львову).

      ► В тот же день Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу управления СБУ во Львовской области: им стал 50-летний генерал-майор Юрий Гончаров.

      ► И тогда же, 21 ноября, Печерский суд Киева обязал Генпрокуратуру открыть дело против Андрея Садового по иску Виктора Медведчука, одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" и кума Путина.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Львова Новости Украины Полиция НАБУ Министерство внутренних дел
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