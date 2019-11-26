НАБУ проводит обыски в здании полиции Львовской области: причина

Национальное антикоррупционное бюро Украины 26 ноября осуществляет обыски в помещениях Главного управления Национальной полиции во Львовской области. Речь идет о деле о злоупотреблениях должностных лиц МВД в сфере строительства жилья для полицейских.

Обыски санкционированы, убеждают детективы НАБУ на официальной странице в фейсбуке.

Читайте также: НАБУ задержало заместителя председателя Киевской таможни: детали

Обыски – часть уголовного производства, в рамках которого детективы расследуют возможные злоупотребления должностных лиц МВД во Львовской области. Злоупотребления касаются строительства жилья для правоохранителей. Следствие длится с июля 2019 года.

"Пока это вся информация, которую мы можем сообщить", – ответили в НАБУ на вопросы о деталях дела, ссылаясь на тайну следствия. В полиции ситуацию пока не комментируют вообще.

Заметим, в последние дни вокруг Львова происходят активные политические и юридические события:



► 21 ноября прокуроры САП вручили подозрение городскому голове Львова Андрею Садовому (в подозрении говорится о продаже городу земли, которая якобы не принадлежала Львову).



► В тот же день Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу управления СБУ во Львовской области: им стал 50-летний генерал-майор Юрий Гончаров.



► И тогда же, 21 ноября, Печерский суд Киева обязал Генпрокуратуру открыть дело против Андрея Садового по иску Виктора Медведчука, одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" и кума Путина.