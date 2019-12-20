12:10
20 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба 24 Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин отстраивает Сирию ради Лаврова. Запугивание от России
      Вєсті Кремля
      21:14, 19 декабря
      Вести.UA: Настоящая сенсация от Тимошенко. Илья Кива нашел себя
      Вєсті.UA
      20:40, 19 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      НАБУ устроило обыски на телеканале "Думская ТВ" в Одессе

      8 Читати новину українською
      Обыски на "Думская ТВ" / dumskaya.net/

      Детективы НАБУ 20 декабря пришли с обысками в помещение телеканала "Думская ТВ" на улице Канатной в Одессе. Работников канала не пускают на рабочие места, не дают снимать процесс и изымают технику. При этом вещание канала исчезло из эфира.

      По предварительным данным, у НАБУ есть вопросы к одному из владельцев дома, сообщает "Думская". Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными и называет их давлением на свободу слова.

      Читайте также: В Киеве обыскали спортклуб "5 элемент", который связывают с Порошенко

      Смотрите видео с места обысков на телеканале "Думская ТВ":

      В то же время нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил в телеграмм-канале, что телеканал принадлежит его другу и заместителю в областном отделения партии Михаилу Шмушковичу.

      "Несколько дней назад Сытника признали коррупционером. Я поднял этот вопрос в Раде и требовал его увольнения. В ответ НАБУ пришло с обыском на телеканал, которым владеет мой друг и заместитель в областном ячейки "Европейской солидарности" Михаил Шмушкович. Совпадение? Не думаю", – говорится в сообщении Гончаренко.

      Новость дополняется...

       

      Чудес не бывает, – Витренко сказал, сколько будет стоить газ в 2020 году
      сегодня
      1572
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Артем Сытник Новости политики Новости Украины Европейская солидарность Алексей Гончаренко Журналисты Медиа СМИ НАБУ Расследования Новости Одессы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 11:15 Тайная конфедерация: кому нужен союз России и Беларуси
      Ярослав Голобородько 1709
      сегодня , 10:00 Лучшие книги 2019 года, достойные внимания
      Євгенія Мазур 107
      сегодня , 08:40 Я не хочу бачити радянський союз у своїй тарілці, – Клопотенко
      Євген Клопотенко 1302
      сегодня , 01:34 Що збрехав Путін про Україну в щорічному зверненні
      Антон Голобородько 924
      19 декабря , 23:00 Головний лікар плачевного тубдиспансеру у Тернополі живе у маєтках і отримує 700 тисяч на рік
      Олександра Устінова 342
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук