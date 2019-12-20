НАБУ устроило обыски на телеканале "Думская ТВ" в Одессе

Детективы НАБУ 20 декабря пришли с обысками в помещение телеканала "Думская ТВ" на улице Канатной в Одессе. Работников канала не пускают на рабочие места, не дают снимать процесс и изымают технику. При этом вещание канала исчезло из эфира.

По предварительным данным, у НАБУ есть вопросы к одному из владельцев дома, сообщает "Думская". Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными и называет их давлением на свободу слова.

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Смотрите видео с места обысков на телеканале "Думская ТВ":

В то же время нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил в телеграмм-канале, что телеканал принадлежит его другу и заместителю в областном отделения партии Михаилу Шмушковичу.

"Несколько дней назад Сытника признали коррупционером. Я поднял этот вопрос в Раде и требовал его увольнения. В ответ НАБУ пришло с обыском на телеканал, которым владеет мой друг и заместитель в областном ячейки "Европейской солидарности" Михаил Шмушкович. Совпадение? Не думаю", – говорится в сообщении Гончаренко.

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