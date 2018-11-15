НАБУ выяснило, кто прослушивал синагогу в Киеве

Национальное антикоррупционное бюро Украины установило людей, которые прослушивали центральную синагогу в Киеве. В ведомстве в очередной раз заверили, что его работники не проводит следственные действия в отношении еврейской общины столицы.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Национальное бюро заявляет, что визуального наблюдения за зданием не осуществляло, никаких устройств для скрытого съема информации в помещении центральной Синагоги г. Киева не устанавливало", – заявили в НАБУ.

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В ведомстве также оповестили, кто именно зафиксирован на ранее опубликованном в интернете видео с якобы "слежкой агентами НАБУ за синагогой в Киеве".

Лица, которых СМИ назвали "агентами НАБУ", оказались сотрудниками другого украинского правоохранительного органа. Для сохранения доверия к правоохранительной системе Украины бюро не будет называть, к какому именно органу относятся эти лица,

– заявили в антикоррупционном ведомстве.

Напомним, 31 октября еврейская община Киева заявила, что за центральной столичной синагоги на улице Шота Руставели якобы следит НАБУ. В связи с этим община обратилась к правоохранителям.