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      НАБУ выяснило, кто прослушивал синагогу в Киеве

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      НАБУ выяснило, кто прослушивал синагогу в Киеве
      НАБУ выяснило, кто прослушивал синагогу в Киеве / Nabu.gov.ua

      Национальное антикоррупционное бюро Украины установило людей, которые прослушивали центральную синагогу в Киеве. В ведомстве в очередной раз заверили, что его работники не проводит следственные действия в отношении еврейской общины столицы.

      Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

      "Национальное бюро заявляет, что визуального наблюдения за зданием не осуществляло, никаких устройств для скрытого съема информации в помещении центральной Синагоги г. Киева не устанавливало", – заявили в НАБУ.

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      В ведомстве также оповестили, кто именно зафиксирован на ранее опубликованном в интернете видео с якобы "слежкой агентами НАБУ за синагогой в Киеве".

      Лица, которых СМИ назвали "агентами НАБУ", оказались сотрудниками другого украинского правоохранительного органа. Для сохранения доверия к правоохранительной системе Украины бюро не будет называть, к какому именно органу относятся эти лица,
      – заявили в антикоррупционном ведомстве.

      Напомним, 31 октября еврейская община Киева заявила, что за центральной столичной синагоги на улице Шота Руставели якобы следит НАБУ. В связи с этим община обратилась к правоохранителям.

      Теги: Новости Украины Новости Киева евреи Расследования Религия НАБУ
      Источник: 24 канал
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