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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ

      НАБУ завершило расследовать свою причастность к делу о коррупции в "Укроборонпроме"

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      НАБУ завершило служебное расследование относительно переписки о коррупции в "Укроборонпроме"
      НАБУ завершило служебное расследование относительно переписки о коррупции в "Укроборонпроме" / Коллаж 24 канала

      НАБУ завершило служебное расследование в отношении сотрудников бюро-фигурантов переписки о коррупции в "Укроборонпроме", опубликованного журналистами. При этом в ведомстве не озвучили результатов этого расследования.

      В марте программа "Наши Деньги" опубликовала расследование "За сколько сливали дела по оборонке. Роль НАБУ, СБУ и прокуратуры (тайная переписка, ч.4-5)". В расследовании журналисты разоблачили правоохранителей в непроведении расследования и непривлечении к ответственности за схему между ООО "Оптиммумспецдеталь" и "Укроборонпромом".

      Читайте также: В НАБУ ответили на обвинения в расследовании о "Укроборонпром"

      В НАБУ отметили, что начали служебное расследование за неделю до публикации сюжета журналистов "Наши деньги". В ходе следствия директор НАБУ Артем Сытник отстранил от должности руководителя Главного подразделения детективов и 2 детективов этого подразделения.

      Сытник ознакомился с результатами расследования 15 апреля. На следующий день материалы служебного расследования направили в Дисциплинарную комиссию. И уже эта комиссия после изучения документов будет определять, есть ли в действиях работника НАБУ состав дисциплинарного проступка.

      Служебное расследование проводили 5 детективов НАБУ. Они провели 23 опроса. Детективы проверяли:

      • переписку НАБУ с "Укроборонпромом" и компанией "Оптимумспецдеталь" относительно последней;
      • сокрытие материалов переписки;
      • возможное разглашение работниками НАБУ данных переписки посторонним лицам;
      • возможное получение подарков;
      • возможные неправомерные действия при расследовании дела в отношении ПАО "Укрзализныци".

      В этом деле 23 апреля сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в здании НАБУ. Работники ГБР изымали документы. Все потому, что направленная в НАБУ в марте 2017 года информация Главной военной прокуратуры относительно вероятных коррупционных сделок в "Укроборонпроме" не получила развития в расследовании.

      В чем заключалась коррупция в "Укроборонпроме"?

      Журналисты программы "Наши деньги" выяснили, что действующий директор "Укроборонпрома" Павел Букин и уволеный с должности первого заместителя секретаря СНБО Олег Гладковский могли разворовать миллионы на международном контракте.

      По данным журналистов, сын Гладковского – Игорь Гладковский – вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских воинских частей. Эти детали поставлялись через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составляет не менее 250 миллионов гривен.

      Соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбацком", который на тот момент принадлежал Президенту Петру Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ начали расследовать коррупцию в "Укроборонпроме" и провели ряд обысков и некоторым фигурантам дела суды выбрали предупредительные меры.

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      Теги: Новости Украины Артем Сытник Коррупционные схемы в Укроборонпроме Коррупция Государственное бюро расследований Расследования НАБУ
      Источник: 24 канал
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