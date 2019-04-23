НАБУ завершило расследовать свою причастность к делу о коррупции в "Укроборонпроме"

НАБУ завершило служебное расследование в отношении сотрудников бюро-фигурантов переписки о коррупции в "Укроборонпроме", опубликованного журналистами. При этом в ведомстве не озвучили результатов этого расследования.

В марте программа "Наши Деньги" опубликовала расследование "За сколько сливали дела по оборонке. Роль НАБУ, СБУ и прокуратуры (тайная переписка, ч.4-5)". В расследовании журналисты разоблачили правоохранителей в непроведении расследования и непривлечении к ответственности за схему между ООО "Оптиммумспецдеталь" и "Укроборонпромом".

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В НАБУ отметили, что начали служебное расследование за неделю до публикации сюжета журналистов "Наши деньги". В ходе следствия директор НАБУ Артем Сытник отстранил от должности руководителя Главного подразделения детективов и 2 детективов этого подразделения.

Сытник ознакомился с результатами расследования 15 апреля. На следующий день материалы служебного расследования направили в Дисциплинарную комиссию. И уже эта комиссия после изучения документов будет определять, есть ли в действиях работника НАБУ состав дисциплинарного проступка.

Служебное расследование проводили 5 детективов НАБУ. Они провели 23 опроса. Детективы проверяли:

• переписку НАБУ с "Укроборонпромом" и компанией "Оптимумспецдеталь" относительно последней;

• сокрытие материалов переписки;

• возможное разглашение работниками НАБУ данных переписки посторонним лицам;

• возможное получение подарков;

• возможные неправомерные действия при расследовании дела в отношении ПАО "Укрзализныци".

В этом деле 23 апреля сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в здании НАБУ. Работники ГБР изымали документы. Все потому, что направленная в НАБУ в марте 2017 года информация Главной военной прокуратуры относительно вероятных коррупционных сделок в "Укроборонпроме" не получила развития в расследовании.

В чем заключалась коррупция в "Укроборонпроме"?

Журналисты программы "Наши деньги" выяснили, что действующий директор "Укроборонпрома" Павел Букин и уволеный с должности первого заместителя секретаря СНБО Олег Гладковский могли разворовать миллионы на международном контракте.

По данным журналистов, сын Гладковского – Игорь Гладковский – вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских воинских частей. Эти детали поставлялись через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составляет не менее 250 миллионов гривен.

Соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбацком", который на тот момент принадлежал Президенту Петру Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".

В НАБУ начали расследовать коррупцию в "Укроборонпроме" и провели ряд обысков и некоторым фигурантам дела суды выбрали предупредительные меры.