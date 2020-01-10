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      Нацбанк может снизить учетную ставку до 8%, – Смолий назвал сроки

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      Смолий рассказал, что в 2020 году учетная ставка может снизиться до 8% / bank.gov.ua

      Нацбанк прогнозирует снижение уровня учетной ставки в Украине до 8% уже в 2020 году при условии сохранения благоприятной макроэкономической ситуации. Ранее такой шаг ожидали не ранее 2021 года.

      Председатель Национального банка Украины Яков Смолий в интервью проекту "KRYM — критическое мышление" отметил, что сейчас есть все предпосылки для того, чтобы понижать учетную ставку более быстрыми темпами.

      Интересно: В Нацбанке обещают, что в 2020 году гривна и дальше будет укрепляться

      В 2020 году, если макроэкономическая ситуация кардинально не изменится, учетная ставка может составить 8%. До такого уровня мы ее раньше планировали снизить в 2021 году. Но сейчас видим предпосылки к более быстрому смягчению монетарной политики. Поэтому бизнес может ожидать ставки по кредитам на уровне 10-12% годовых в гривне,
      – сказал Смолий.

      Ускорить снижение учетной ставки имеет низкая инфляция, которая по итогам 2019 года сократилась до 6-летнего минимума в 4,1%.

       

      Какая учетная ставка сейчас? Сейчас учетная ставка в Украине составляет 13,5%. Следующее заседание монетарного комитета НБУ, на котором должны принять решение об учетной ставке, запланировано на конец января 2020 года.

      Что такое учетная ставка НБУ?
      Один из основных индикаторов экономики. Благодаря ему Национальный банк Украины устанавливает для всех банков ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денег.

      Изменение учетной ставки будет влиять на то, что:
      – Проценты для депозитов украинцев должны увеличиться.
      – Проценты по кредитам для украинцев должны уменьшиться.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Деньги Яков Смолий НБУ
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