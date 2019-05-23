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      Нацбанк незаконно начал процедуру ликвидации банка "Финансовая инициатива"

      38 Читати новину українською
      Олег Бахматюк
      Олег Бахматюк / znaj.ua

      Такое заявление сделал владелец банка Олег Бахматюк.

      Об этом он сообщил через свою пресс-службу, а само заявление попало в редакцию "Деловая столица".

      В заявлении отмечают, что Национальный банк пошел на нарушение действующего законодательства, начав ликвидацию банка "Финансовая инициатива". Уже есть решение Окружного административного суда г. Киева, в деле 826/11415/16 и оно вступило в законную силу после его пересмотра Шестым апелляционным административным судом 17 апреля 2019. Возбуждение дела о ликвидации банка, следовательно, является грубым нарушением действующего законодательства.

      В заявлении выразили мнение, что Нацбанк пошел на такие действия, как ответ на громкие заявления Олега Бахматюка об экономической политике НБУ, которая привела к стагнации банковского сектора страны. Также заявлен тезис: "Люди, которые на сегодняшний день руководят Национальным банком, совершенно не самостоятельные, и ими до сих пор руководит Валерия Гонтарева, несмотря на бегство в Лондон. О предвзятости Валерии Гонтаревой, кроме всего прочего, говорит хотя бы тот факт, что единственный суд, который касался уничтожения банков и который она лично посетила – это был суд по банку "Финансовая инициатива". Другие суды Валерия Гонтарева игнорировала".

      Также пресс-служба Бахматюка выразила обеспокоенность, что в Украине "до сих пор не дана политическая и юридическая оценка работы Нацбанка, которая де-факто привела к полному отсутствию кредитования реального сектора экономики и предотвращению появления точек роста". Вместе с тем, выражена уверенность, что действиям Нацбанка и чиновников будет дана историческая оценка. "Но люди, которые руководят Национальным банком, должны четко осознать, что эра их безнаказанности прошла. И если прикрываться внешними инвесторами или национальными интересами – все равно правда имеет право на жизнь".

      В пресс-службе заявляют, что уверены в доведении до банкротства банка "Финансовая инициатива" "чисто из прихоти и желания его уничтожить". Выразили уверенность, что такие действия – это пример безалаберности и неумения провести нормальные переговоры, а такие намерения Олег Бахматюк всегда декларировал.

      Вместе с тем, в заявлении выразили надежду, что решение Нацбанка о ликвидации банка "Финансовая инициатива" будет оценено правоохранительными органами. И что также будут оценены все другие шаги, перед тем сделанные Валерией Гонтаревой и правлением НБУ относительно ликвидации банков в 2015 году.

      В заявлении говорится, что Олег Бахматюк будет обращаться в суд, потому что считает решение незаконным и делает это также для восстановления справедливости и наказания виновных согласно закону.

      blog_ava
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      Теги: Ukrlandfarming Укрлендфарминг Олег Бахматюк НБУ
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