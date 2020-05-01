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      Нацбанк ожидает значительного уменьшения денежных переводов от заробитчан из-за карантина

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      Денежные переводы в Украину от заробитчан
      Денежные переводы в Украину от заробитчан / 5 канал

      Из-за введения карантина во всем мире, Украина может недополучить значительной суммы средств, которую пересылали в страну гастарбайтеры.

      До начала введения карантина, в Национальном банке ожидали, что трудовые мигранты переведут в Украину 12,5 миллиарда долларов за год. Но теперь прогноз уменьшился до 10 миллиардов долларов. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за апрель 2020 года.

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      В НБУ отмечают, что до этого трудовые мигранты смягчали последствия кризисов для страны. Однако нынешняя ситуация несколько иная, ведь кризис  во всем мире, и она отмечается закрытыми границами и снижением экономической активности.

      Также падение сумм переводов ожидается из-за того, что в течение карантина в Украину вернулись около 10% работников, а еще 10%, которые планировали выезд на сезонные работы во втором квартале, останутся в Украине.

      "В то же время доходы тех работников, которые остались за рубежом, снизятся вследствие охлаждения экономики этих стран", – говорится в отчете.

      Однако отмечается, что падение переводов от заробитчан будет более чем компенсировано снижением расходов украинцев на путешествия.

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      Стоит отметить, что прогноз НБУ базируется на допущении, что до конца второго квартала 2020 большинство стран отменит карантинные ограничения.

      Карантин в Украине и закрытые границы: главное

      • Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируас ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. А после этого – до 11 мая.
      • С 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство). А с 17 марта ограниченное международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение. 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.
      • В Украине во время карантина действуют лишь 18 пунктов пропуска на границе. Однако там можно пересечь границу только на автомобиле, пеший переход границы закрыты.
      • Зарубежные страны готовы пригласить украинских работников. И были даже организованы специальные авиарейсы. Однако после этого правительство не дало разрешение на полет одного из самолетов в Лондон, из-за чего поднялся скандал.
      • Правительство разработало пять этапов выхода из карантина. На третьем из них предусмотрено восстановление междугородных перевозок в пределах области, на четвертом – возобновление работы общественного транспорта. Насчет открытия границ – информации там нет.
      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Заробитчане НБУ
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