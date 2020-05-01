Нацбанк ожидает значительного уменьшения денежных переводов от заробитчан из-за карантина

Из-за введения карантина во всем мире, Украина может недополучить значительной суммы средств, которую пересылали в страну гастарбайтеры.

До начала введения карантина, в Национальном банке ожидали, что трудовые мигранты переведут в Украину 12,5 миллиарда долларов за год. Но теперь прогноз уменьшился до 10 миллиардов долларов. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за апрель 2020 года.

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В НБУ отмечают, что до этого трудовые мигранты смягчали последствия кризисов для страны. Однако нынешняя ситуация несколько иная, ведь кризис во всем мире, и она отмечается закрытыми границами и снижением экономической активности.

Также падение сумм переводов ожидается из-за того, что в течение карантина в Украину вернулись около 10% работников, а еще 10%, которые планировали выезд на сезонные работы во втором квартале, останутся в Украине.

"В то же время доходы тех работников, которые остались за рубежом, снизятся вследствие охлаждения экономики этих стран", – говорится в отчете.

Однако отмечается, что падение переводов от заробитчан будет более чем компенсировано снижением расходов украинцев на путешествия.

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Стоит отметить, что прогноз НБУ базируется на допущении, что до конца второго квартала 2020 большинство стран отменит карантинные ограничения.

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