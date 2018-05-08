Нацбанк Польши посчитал, сколько денег перечислили украинские заробитчане домой

Иностранцы, работающие в Польше, в 2017 году осуществили переводов за границу на сумму 13 миллиардов злотых (более 3,5 миллиардов долларов США).

Об этом сообщает TVN24Bis со ссылкой на статистику Национального банка Польши.

Читайте также: Заработки в Польше: поляки отказываются платить за работу украинским мигрантам

Отмечается, что эта сумма почти вдвое превышает показатели прошлого года. А переводы в Польшу за прошлый год составили 16,3 миллиардов злотых (более 4,5 миллиардов долларов США).

Согласно статистике Нацбанка Польши, в прошлом году преобладали переводы в Украину. В последнем квартале прошлого года они составили 3,1 миллиарда злотых (около 900 миллионов долларов США) и составили 90,5% от общей суммы переводов.

Напомним, в течение 2016 г. украинцы, работающие в Польше, перечислили в Украину 8 миллиардов злотых (2,22 миллиардов долларов США). Это составляет почти 3% ВВП Украины.