Нацбанк продает 100 миллионов долларов

Национальный банк Украины во вторник объявил аукцион по продаже до 100 миллионов, сообщается на веб-сайте Нацбанка.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Конкурентные заявки принимались до 11:00.



Во время предыдущего аукциона, 3 августа, НБУ удовлетворил 18 заявок на сумму 50 миллионов. Всего на аукцион была подана 41 заявка на общую сумму 75,5 миллионов долларов по курсу от 27,04 гривен за 1 долларов до 27,095 гривен за доллар.



Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,0886 гривен за доллар.



Напомним, Нацбанк проводил аукцион по продаже валюты 2 августа. Тогда Нацбанк удовлетворил заявки на общую сумму 100 миллионов долларов. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,0062 гривен.