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      Нацбанк продал 150 миллионов долларов за 30 минут из-за паники с валютой

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      Всего за первые 30 минут после открытия межбанковского валютного рынка 10 марта Национальный банк распродал 150 миллионов долларов из золотовалютных резервов Украины.

      Продажей валюты из резервов Нацбанк пытается сдержать панику на валютном рынке, об этом сообщает "Лига.Финансы" со ссылкой на представителей двух украинских банков.

      Важно Курс гривны в обменниках упал до уровня августа 2019 года

      Там объясняют, что нынешняя ситуация приводит к резкому росту курса валют.

      Торги открылись продажей НБУ. За первые 30 минут он продал около 150 миллионов долларов. Рынок (рыночный курс -24 канал) находится в диапазоне 25,27/25,31. Наличный рынок торгуется выше: 25,5/25,8,
      – сообщили представители "ОТП Банка".

      Эту информацию подтвердили также в "Райффайзенбанке Аваль".

      "Курс слабо отреагировал на интервенции Нацбанка – рост курса продолжается", – отметили там.

      Паника с курсом валют связана с распространением коронавируса и рекордным падением цен на нефть и другие сырьевые товары.

      Важно. 10 марта американская и европейская валюты существенно подорожали. Особенно это касается основной валюты ЕС. За доллар придется заплатить 24 гривны 92 копейки – на 18 копеек больше, чем в предыдущий день. Цена евро – 28 гривен 23 копейки, евро вырос на 54 копейки.

      Курс долара, євро
      Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Евро Курсы валют Доллар НБУ Новости Украины Новости политики
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