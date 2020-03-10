Нацбанк продал 250 миллионов долларов, чтобы сдержать падение курса
Национальный банк Украины 10 марта продал из золотовалютных резервов Украины 250 миллионов долларов. Это должно поддержать стабильность гривны, которая теоретически может обесцениваться на фоне паники по коронавируса.
В Нацбанке пояснили, что текущая ситуация на украинском валютном рынке сложилась под влиянием психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект. В то же время причин для паники нет, отметили в НБУ.
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НБУ борется с "расшатыванием" ситуации на валютном рынке с помощью продажи валюты из резервов, объем которых достиг максимального уровня с 2012 года.
Национальный банк продолжит следить за ситуацией с распространением коронавируса и за состоянием мировых финансовых и товарных рынков и будет при необходимости и в дальнейшем проводить интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний,
– добавили в НБУ.
Также в ведомстве отметили, что ситуация в экономике Украины на данный момент стабильна: падение цен на нефть, которое состоялось 9 марта, положительно повлияет на экономику, а падение цен на товары украинского экспорта компенсировали увеличением объема этого экспорта.
Что происходит с курсом валют: главное
В последнюю неделю февраля 2020 года из-за паники, вызванной коронавирусом, финансовые рынки в мире потеряли по меньшей мере 5 триллионов долларов. На мировых финансовых рынках произошел наибольший спад со времен мирового финансового кризиса. Этот спад продолжился и в начале марта.
9 марта мировые цены на нефть в течение дня упали на 30%. Этому способствовала паника на рынках, связанная с коронавирусом, а также отсутствие договоренности между странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и Россией.
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10 марта американская и европейская валюты существенно подорожали. Особенно это касается основной валюты ЕС. За доллар придется заплатить 24 гривны 92 копейки – на 18 копеек больше, чем в предыдущий день. Цена евро – 28 гривен 23 копейки, евро вырос на 54 копейки.