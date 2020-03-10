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      Нацбанк продал 250 миллионов долларов, чтобы сдержать падение курса

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      Национальный банк Украины 10 марта продал из золотовалютных резервов Украины 250 миллионов долларов. Это должно поддержать стабильность гривны, которая теоретически может обесцениваться на фоне паники по коронавируса.

      В Нацбанке пояснили, что текущая ситуация на украинском валютном рынке сложилась под влиянием психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект. В то же время причин для паники нет, отметили в НБУ.

      Обратите внимание Курс гривны в обменниках упал до уровня августа 2019 года

      НБУ борется с "расшатыванием" ситуации на валютном рынке с помощью продажи валюты из резервов, объем которых достиг максимального уровня с 2012 года.

      Национальный банк продолжит следить за ситуацией с распространением коронавируса и за состоянием мировых финансовых и товарных рынков и будет при необходимости и в дальнейшем проводить интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний,
      – добавили в НБУ.

      Также в ведомстве отметили, что ситуация в экономике Украины на данный момент стабильна: падение цен на нефть, которое состоялось 9 марта, положительно повлияет на экономику, а падение цен на товары украинского экспорта компенсировали увеличением объема этого экспорта.

      Что происходит с курсом валют: главное

      В последнюю неделю февраля 2020 года из-за паники, вызванной коронавирусом, финансовые рынки в мире потеряли по меньшей мере 5 триллионов долларов. На мировых финансовых рынках произошел наибольший спад со времен мирового финансового кризиса. Этот спад продолжился и в начале марта.

      9 марта мировые цены на нефть в течение дня упали на 30%. Этому способствовала паника на рынках, связанная с коронавирусом, а также отсутствие договоренности между странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и Россией.

      Больше об обвале фондовых рынков и падении цен на нефть – читайте в материале 24 канала

      10 марта американская и европейская валюты существенно подорожали. Особенно это касается основной валюты ЕС. За доллар придется заплатить 24 гривны 92 копейки – на 18 копеек больше, чем в предыдущий день. Цена евро – 28 гривен 23 копейки, евро вырос на 54 копейки. 

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Госрезерв Доллар ОПЕК Евро Цены Обвал цен на нефть НБУ
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