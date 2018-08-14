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Нацбанк продал валюты более чем на 65 миллионов

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Нацбанк продал валюту
Нацбанк продал валюту / Getty Images

Во вторник, 14 августа, Национальный банк Украины на валютном аукционе продал 66,6 миллиона долларов.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Нацбанк продал 66,6 миллиона долларов при общем объеме заявок 98,1 миллиона долларов.

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Продажу валюты Национальный банк осуществлял по курсу 27,4619 гривны за доллар.

Котировки гривны к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 составляли 27,36 – 27,42 гривны за доллар. Об 11:00 котировки подросли до 27,44 – 27,48 гривны.

Напомним, Нацбанк проводил аукцион по продаже валюты 2 августа. Тогда Нацбанк удовлетворил заявки на общую сумму 100 миллионов долларов. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,0062 гривен.

Теги: Доллар-Гривна Гривна НБУ
Источник: 24 Канал
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