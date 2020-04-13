Нацбанк против дополнительной печати гривны для покрытия дефицита бюджета: Это путь в никуда

Из-за введения карантина экономика Украины претерпела немалого удара. Часть украинцев временно потеряла работу, а денег для покрытия дефицита бюджета, который возник, пока нет.

Среди предложений, как можно покрыть дефицит бюджета – эмиссия гривни. Однако в Национальном банке Украины против такого решения. В качестве примера они приводят опыт 90-х, 2008 и 2014, когда "эмиссия приводила лишь к неурядицам".

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"Национальный банк против того, чтобы снова выпускать из бутылки "джинна инфляции и девальвации". Ведь из-за эмиссии гривна стремительно обесценится, а цены стремительно возрастут. Это путь в никуда. Это вернется экономике бумерангом. А пострадают, прежде всего, люди с низким доходами, которых мы наоборот должны защитить", – отметил заместитель Председателя Национального банка Дмитрий Сологуб.

Важно! 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет-2020. В изменениях в госбюджет доходы уменьшили на 119,7 миллиарда, или 11%, и теперь они составят 975,8 миллиарда. В то же время расходы госбюджета увеличили на 82,4 миллиарда (+7%). В частности предусматривают, что в этом году ВВП упадет на 3,9%. Ранее предполагали рост в 3,7%. Ожидают инфляцию 8,7% и рост уровня безработицы до 9,4%. В предыдущем бюджете-2020 гривна была заложена на уровне 27 к доллару. В новом бюджете – 29,5 за доллар.

Зато в НБУ предлагают прибегнуть к дешевым займам.

"Наша страна имеет положительный опыт сотрудничества с международными партнерами. Сейчас мы находимся на финальном этапе переговоров с МВФ и другими донорами. Это сотрудничество обеспечит приток валюты в Украину. Средства покроют дефицит бюджета", – убежден Дмитрий Сологуб.

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В Нацбанке уверены, что "государство может себе позволить увеличить объем расходов на поддержку бизнеса и граждан".

"Да, это увеличит дефицит с 2% до около 8%. Но это некритично для макроэкономической ситуации", – отметил заместитель Председателя Национального банка.

Сколько продержится украинский бизнес с введенным карантином / Инфографика 24 канала