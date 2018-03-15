Нацбанк проведет стресс-тест 25 ключевых банков Украины

Национальный Банк Украины планирует провести тестирование надежности 25 банков Украины, на долю которых приходится 93% активов банковского сектора.

Об этом в четверг сообщили в пресс-службе финрегулятора.

Объектами стресс-тестирования станут 25 банков – самых больших по среднему значению двух показателей: взвешенных на риск активов и депозитов физических лиц. В этот список входят "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Альфа-банк", "Укргазбанк", ПУМБ, "УкрСиббанк", "Сбербанк", "Укрсоцбанк", "ОТП Банк" , "Банк" Пивденный", "Креди Агриколь Банк", "Проминвестбанк", "ТАСкомбанк", "ПроКредит Банк", "Кредобанк", "ВТБ Банк", Банк "Кредит Днепр", "Мегабанк", "Банк "Восток", А-банк, "Идея банк", "Универсал банк", а также "Банк инвестиций и сбережений".

В частности, планируется провести проверку аудиторскими компаниями качества активов банка и приемлемости обеспечения по кредитам. После этого НБУ проведет оценку достаточности капитала банка, а также проведет стресс-тестирование.

Что такое стресс-тестирование? Это метод оценки рисков и определения способности противостоять потрясениям на финансовом рынке. В частности, НБУ моделирует, как влияет на банки и финансовые учреждения экономический спад, радикальное изменение вектора развития экономики, значительные колебания курса национальной валюты, открытость и доступность межбанковского рынка, уровень политической и международной стабильности, возможность обесценивания имущества, которое предоставлено в обеспечение по кредитным операциям банков, способен ли банк противодействовать спекулятивным атакам и тому подобное.