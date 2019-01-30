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      Нацбанк рассказал об убытках от мошенничества с платежными картами

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      Самый безопасный способ использования платежных карточек – расчеты в торговой сети
      Самый безопасный способ использования платежных карточек – расчеты в торговой сети / Фото из открытых источников

      В Национальном банке Украины во время тематического пресс-брифинга обнародовали данные по уровню убытков от мошеннических операций с платежными картами.

      Об этом сообщила пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook.

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      Заместитель начальника управления розничных платежей департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Владислав Дикий рассказал, что в 2018 году наибольшее количество мошеннических операций с платежными картами касалась таких, которые проводились в сети Интернет и касалась методов социальной инженерии, когда злоумышленники втирались в доверие к держателям карточек с целью получить у них персональные данные, реквизиты платежных карточек или побуждают владельцев счетов к осуществлению перевода средств в пользу мошенников.

      Всего в первом полугодии 2018 году на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карточек лишь 64 гривны приходилось на незаконные операции. По итогам 2017 эта сумма составляла 77 гривен, в 2016 году – почти 110 гривен,
      – рассказал Владислав Дикий.

      В то же время он отметил, что самым безопасным способом использования платежных карточек на сегодня являются расчеты в торговой сети.

      Владислав Дикий также отметил, что пользователи платежных карточек должны быть осторожными и не разглашать личную информацию и реквизиты платежных карточек, такие как: срок их действия, код CVС2 / CVV2, PIN-код к карте, логины и пароли для входа в веб-банкинг, а также одноразовые пароли для проведения дополнительной проверки подлинности.

      24 канал предостерегал, что в конце февраля мошенники создали и запустили в Google Play так называемый "Универсальный мобильный банкинг". Приложение был мошеннической программой, которая выманивала банковские данные пользователей. За первые несколько дней программу установили более 5 тысяч пользователей.

      Теги: Новости Украины Деньги Финансы НБУ
      Источник: 24 Канал
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