Нацбанк снизил учетную ставку до 8%: что это значит

Национальный банк Украины решил снизить учетную ставку на 2%. С 24 апреля она составит 8% годовых.

Нацбанк продолжает смягчать монетарную политику, чтобы поддержать экономический рост в Украине. Об этом сообщили в фейсбуке НБУ.

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Национальный банк с 24 апреля снижает учетную ставку до 8%,

– говорится в сообщении.

К слову, на конец 2020 года прогноз показателя сохранили на уровне 7%.

Предыдущий раз правления НБУ снизило учетную ставку 31 января 2020 года – с 13,5% до 11% годовых.

Обратите внимание! Начиная с 2001 года минимальная учетная ставка в Украине составила 6,5% (август 2013 года – апрель 2014 года), максимальная – 30% (март – август 2015 года).

Что такое учетная ставка? Это один из основных индикаторов экономики. Является процентом, под который НБУ предоставляет кредиты банкам и, соответственно, ниже которого коммерческие банки не могут давать деньги клиентам. Учетная ставка – это один из ключевых инструментов управления инфляцией.



Повышая учетную ставку, Нацбанк увеличивает стоимость кредитов и депозитов, чем стимулирует экономить больше денег. Снижение учетной ставки имеет обратный эффект и стимулирует людей тратить больше денег в конкретный момент, что влияет на рост цен.