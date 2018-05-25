Нацбанк Украины отменил регистрацию WebMoney

Национальный банк Украины отменил регистрацию системы расчетов WebMoney.UA. Все потому, что государство ввело санкции против платежной организации.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины отменил регистрацию внутригосударственной системы расчетов WebMoney.UA. Соответствующее решение принято в связи с применением персональных специальных ограничительных мер (санкций) к платежной организации внутригосударственной системы расчетов WebMoney.UA (дочернего предприятия "Финансовая компания "Элми")", – говорится в сообщении.

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Отметим, что такое решение в НБУ приняли согласно решению СНБО Украины от 2 мая 2018 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенном в действие Указом Президента Украины от 14 мая 2018 года № 126/2018.

Напомним, что украинская власть полностью запретила электронные кошельки WebMoney сроком на три года.

Что такое WebMoney?

Это система электронных расчетов, основанная в 1998 году и которая принадлежит WM Transfer Ltd. Техническая поддержка и разработка программного обеспечения находится в России. Однако, WebMoney не зарегистрирована в России как система электронных платежей, поскольку, с юридической точки зрения титульные знаки не являются электронными деньгами.