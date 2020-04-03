Нацбанк выкупил 34 миллиона долларов с рынка: причины

Национальный банк Украины выкупил с межбанковского валютного рынка 34 миллиона долларов. Дело в том, что предложение валюты начало превышать спрос на нее.

Предложение валюты на межбанковском рынке обеспечили операции бизнеса, который начал продавать валюту, сообщили в пресс-служба НБУ в фейсбуке.

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НБУ не фиксирует курса валют на определенной отметке, а лишь сглаживает резкие колебания на рынке.

Сейчас Нацбанк не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей является достижение низкой стабильной инфляции.

В Нацбанке отметили, что не планируют вводить ограничений в работе с валютой.

Верим в лучшие новости – как постепенное обуздание коронавируса в мире, так и окончательное заключение новой программы с МВФ, будет красноречивым сигналом о продолжении реформ в Украине,

– добавили в Нацбанке.

Заметим, что Украина надеется получить в ближайшее время первый транш новой кредитной программы Международного валютного фонда. Для этого 30 марта Верховная Рада приняла 2 нужных законопроекта – о рынке земли и банках.

Между тем, из-за вспышки коронавируса мир стоит на пороге нового экономического кризиса.

Что известно о возможном кризисе из-за коронавируса?В Украине НБУ прогнозирует низкий рост цен на продукты в Украине, несмотря на экономический кризис, который вызвал вспышку коронавируса в мире. НБУ уверяет, что украинская экономика готова к любым кризисным явлениям.



Из-за возможного нового мирового кризиса некоторые страны уже начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год в отрицательную сторону.



Центром нового экономического кризиса может стать Италия – подробнее здесь.