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      Нацбанк выкупил 34 миллиона долларов с рынка: причины

      - Читати новину українською
      Нацбанк выкупил 34 миллиона долларов / Getty Images

      Национальный банк Украины выкупил с межбанковского валютного рынка 34 миллиона долларов. Дело в том, что предложение валюты начало превышать спрос на нее.

      Предложение валюты на межбанковском рынке обеспечили операции бизнеса, который начал продавать валюту, сообщили в пресс-служба НБУ в фейсбуке.

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      НБУ не фиксирует курса валют на определенной отметке, а лишь сглаживает резкие колебания на рынке.

      Сейчас Нацбанк не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей является достижение низкой стабильной инфляции.

      В Нацбанке отметили, что не планируют вводить ограничений в работе с валютой.

      Верим в лучшие новости – как постепенное обуздание коронавируса в мире, так и окончательное заключение новой программы с МВФ, будет красноречивым сигналом о продолжении реформ в Украине,
      – добавили в Нацбанке.

      Заметим, что Украина надеется получить в ближайшее время первый транш новой кредитной программы Международного валютного фонда. Для этого 30 марта Верховная Рада приняла 2 нужных законопроекта – о рынке земли и банках.

      Между тем, из-за вспышки коронавируса мир стоит на пороге нового экономического кризиса.

      Что известно о возможном кризисе из-за коронавируса?В Украине НБУ прогнозирует низкий рост цен на продукты в Украине, несмотря на экономический кризис, который вызвал вспышку коронавируса в мире. НБУ уверяет, что украинская экономика готова к любым кризисным явлениям.

      Из-за возможного нового мирового кризиса некоторые страны уже начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год в отрицательную сторону.

      Центром нового экономического кризиса может стать Италия – подробнее здесь.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Карантин в Украине 2020 Мировой кризис 2020 Бизнес Деньги НБУ
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