Нацбанк выкупил 34 миллиона долларов с рынка: причины
Национальный банк Украины выкупил с межбанковского валютного рынка 34 миллиона долларов. Дело в том, что предложение валюты начало превышать спрос на нее.
Предложение валюты на межбанковском рынке обеспечили операции бизнеса, который начал продавать валюту, сообщили в пресс-служба НБУ в фейсбуке.
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НБУ не фиксирует курса валют на определенной отметке, а лишь сглаживает резкие колебания на рынке.
Сейчас Нацбанк не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей является достижение низкой стабильной инфляции.
В Нацбанке отметили, что не планируют вводить ограничений в работе с валютой.
Верим в лучшие новости – как постепенное обуздание коронавируса в мире, так и окончательное заключение новой программы с МВФ, будет красноречивым сигналом о продолжении реформ в Украине,
– добавили в Нацбанке.
Заметим, что Украина надеется получить в ближайшее время первый транш новой кредитной программы Международного валютного фонда. Для этого 30 марта Верховная Рада приняла 2 нужных законопроекта – о рынке земли и банках.
Между тем, из-за вспышки коронавируса мир стоит на пороге нового экономического кризиса.
Что известно о возможном кризисе из-за коронавируса?В Украине НБУ прогнозирует низкий рост цен на продукты в Украине, несмотря на экономический кризис, который вызвал вспышку коронавируса в мире. НБУ уверяет, что украинская экономика готова к любым кризисным явлениям.
Из-за возможного нового мирового кризиса некоторые страны уже начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год в отрицательную сторону.
Центром нового экономического кризиса может стать Италия – подробнее здесь.
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