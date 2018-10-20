Нацбанк выпустил монету об украинских паралимпийцах

Национальный банк Украины представил памятную монету о ХІІ зимних Паралимпийских играх, участие в которых принимала и сборная Украины.

18 октября 2018 Национальный банк, продолжая серию "Спорт", вводит в обращение памятную монету "ХII зимние Паралимпийские игры" номиналом 2 гривны, посвященную зимним Паралимпийским играм 2018 года, которые проводились в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 до 18 марта.

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На аверсе монеты на зеркальном фоне размещены стилизованные три медали с сине-желтыми лентами (использована тампопечать).

На реверсе монеты изображен паралимпиец во время соревнований, прототипом которого стал один из членов национальной сборной команды Украины, слева – на матовом фоне логотип Национального Паралимпийского комитета Украины.

Художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульптор – Святослав Иваненко.

Розничная цена моменты – 49 гривен.

Напомним, что Национальная паралимпийская сборная команда Украины на этих соревнованиях была представлена 33 спортсменами, которые завоевали 22 награды: 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых и заняли 6 место в общем рейтинге игр и 4 место по общему количеству медалей.