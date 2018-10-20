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      Нацбанк выпустил монету об украинских паралимпийцах

      86 Читати новину українською
      Нацбанк выпустил монету об украинских паралимпийцах

      Национальный банк Украины представил памятную монету о ХІІ зимних Паралимпийских играх, участие в которых принимала и сборная Украины.

      18 октября 2018 Национальный банк, продолжая серию "Спорт", вводит в обращение памятную монету "ХII зимние Паралимпийские игры" номиналом 2 гривны, посвященную зимним Паралимпийским играм 2018 года, которые проводились в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 до 18 марта.

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      На аверсе монеты на зеркальном фоне размещены стилизованные три медали с сине-желтыми лентами (использована тампопечать).

      На реверсе монеты изображен паралимпиец во время соревнований, прототипом которого стал один из членов национальной сборной команды Украины, слева – на матовом фоне логотип Национального Паралимпийского комитета Украины.

      Художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульптор – Святослав Иваненко.

      Розничная цена моменты – 49 гривен.

      Напомним, что Национальная паралимпийская сборная команда Украины на этих соревнованиях была представлена 33 спортсменами, которые завоевали 22 награды: 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых и заняли 6 место в общем рейтинге игр и 4 место по общему количеству медалей.

       

      Теги: Спорт Деньги НБУ Паралимпиада-2018 Паралимпийские игры
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 20 октября
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