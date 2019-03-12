Нацбанк выпустит памятные монеты о предоставлении Украине Томоса: фото

Национальный банк Украины собирается выпустить аж три монеты, посвященные предоставлению Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Монеты запланировано ввести в оборот 25 марта 2018 года.

Эти монеты являются коллекционными, их выпускают с целью инвестирования. Они со временем дорожают: в обращении такими монетами можно рассчитаться по номинальной стоимости, однако стоимость их приобретения на рынке намного выше.

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Так, Нацбанк вводит в обращение монеты номиналом 5, 20 и 100 гривен. 5-гривневые монеты собираются производить из нейзильбера, их тираж составит 75 тысяч штук. В свою очередь, 20-гривневые монеты сделают из серебра, и они будут украшены локальной позолотой, их тираж составит 4 тысячи штук.



Коллекционные монеты номиналом 5 и 20 гривен, как будет выглядеть 100-гривневая монета пока неизвестно

Монеты номиналом 100 гривен изготовлены из золота, их тираж – 1500 штук.

Эти монеты продолжат серию "Духовные сокровища Украины". Они посвящены предоставлению Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Томос, текст которого принят архиерейским синодом Вселенского патриархата, официально утверждает канонический автокефальный статус Православной церкви, как одной из 15 поместных православных церквей,

– рассказывают в Нацбанке.

В НБУ также добавляют: забронировать памятные монеты можно с утра 12 марта на специальном онлайн-портале.

Что такое Томос? Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как Православной церкви Украины передали Томос об автокефалии? В начале октября 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата заслушал отчет посланцев патриарха Варфоломея в Украине (экзархов) и предоставил разрешение нашему государству на создание единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь – Православную церковь Украины. Настоятелем ПЦУ стал Епифаний, митрополит Переяславский и Белоцерковский. Кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор.



5 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины. 6 января ПЦУ официально получила Томос от Варфоломея.