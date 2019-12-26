Нацбанк за один день закупил рекордные 700 миллионов долларов: причины и детали

В четверг, 26 декабря, Национальный банк Украины закупил 700 миллионов долларов, что стало абсолютным рекордом в этом году. При этом НБУ планировал закупить еще больше, а аукцион объявлял на 1 миллиард долларов.

Аукцион был проведен с учетом ожидаемой значительной продажи валюты банками по клиентским заявкам, объясняет Нацбанк.

Интересно: "Нафтогаз" заплатил в госбюджет 13 миллиардов гривен после обращения Кабмина

Это создавало риски чрезмерных колебаний курса гривны в сторону укрепления и ограниченные возможности рынка для самосбалансирования, учитывая которые и был организован аукцион.

Всего с начала 2019 года Национальный банк Украины закупил валюты на 7,5 миллиарда долларов. Это также является рекордом еще с 2007 года.

В Нацбанке также объяснили, что предложение валюты существенно превышает спрос вследствии устойчивого притока иностранных инвестииций в гривневые облигации правительства, привлечение внешнего финансирования государственными компаниями, а также значительных объемов валютных поступлений экспортеров.

Длительное сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке является результатом постоянного улучшения макроэкономической ситуации в Украине на протяжении последних лет. Укрепление гривны является абсолютно логичным явлением в условиях ускоренного экономического роста, стремительного замедления инфляции и снижения государственного долга к ВВП,

– пояснил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

По его словам, Национальный банк увеличил свои золотовалютные резервы, воспользовавшись благоприятной ситуацией на рынке.