23:41
26 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин подсел на наркоту? Кесарево сечение для таракана в РФ
      Вєсті Кремля
      20:49, сегодня
      Вести.UA: Ткаченко идет по стопам Зеленского. Медведчук и его вымышленный мир
      Вєсті.UA
      19:56, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Нацбанк за один день закупил рекордные 700 миллионов долларов: причины и детали

      138 Читати новину українською
      Золотовалютные резервы Украины за один день увеличились на 700 миллионов долларов / investory.news

      В четверг, 26 декабря, Национальный банк Украины закупил 700 миллионов долларов, что стало абсолютным рекордом в этом году. При этом НБУ планировал закупить еще больше, а аукцион объявлял на 1 миллиард долларов.

      Аукцион был проведен с учетом ожидаемой значительной продажи валюты банками по клиентским заявкам, объясняет Нацбанк.

      Интересно: "Нафтогаз" заплатил в госбюджет 13 миллиардов гривен после обращения Кабмина

      Это создавало риски чрезмерных колебаний курса гривны в сторону укрепления и ограниченные возможности рынка для самосбалансирования, учитывая которые и был организован аукцион.

      Всего с начала 2019 года Национальный банк Украины закупил валюты на 7,5 миллиарда долларов. Это также является рекордом еще с 2007 года.

      В Нацбанке также объяснили, что предложение валюты существенно превышает спрос вследствии устойчивого притока иностранных инвестииций в гривневые облигации правительства, привлечение внешнего финансирования государственными компаниями, а также значительных объемов валютных поступлений экспортеров.

      Длительное сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке является результатом постоянного улучшения макроэкономической ситуации в Украине на протяжении последних лет. Укрепление гривны является абсолютно логичным явлением в условиях ускоренного экономического роста, стремительного замедления инфляции и снижения государственного долга к ВВП,
      – пояснил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

      По его словам, Национальный банк увеличил свои золотовалютные резервы, воспользовавшись благоприятной ситуацией на рынке.

      Когда колядуют, щедруют и посевают
      сегодня
      16816
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Доллар Доллар-Гривна Гривна Курсы валют НБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:50 Новый год 2020: как украсить дом к праздникам и не потратить лишнее
      Олена Булан 5056
      сегодня , 22:39 Главные новости 26 декабря: дата обмена пленными, допрос Маруси Зверобой и падение цен на бензин
      Лія Бонавська 112
      сегодня , 19:36 Обзор смартфона OPPO Reno 2: стильный камерофон по доступной цене
      Анастасія Можаровська 101
      сегодня , 19:00 Турциия угрожает вторжением в Ливию, или Стиль Эрдогана
      Ель Мюрид 404
      сегодня , 18:01 Потери года: кто из выдающихся личностей умер в 2019-м
      Світлана Попова 1166
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук