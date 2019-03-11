"Нацдружины" действуют на руку Кремлю, – нардепы о столкновениях полиции и националистов

Народные избранники возмущены тем, что устроили "Нацдружины" в Черкассах. Политики не называют виновных, и убеждены, что такие действия националистов – на руку Кремлю.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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Нардепы также отметили, что такие действия могут дестабилизировать ситуацию в Украине и негативно повлиять на предвыборный процесс.

Что произошло в Черкассах?​

Члены организации "Нацкорпус" 9 марта устроили в Черкассах акцию по случаю визита в город президента Петра Порошенко. Так, активисты требовали от главы государства честного расследования резонансного дела о хищениях в "Укроборонпроме".



В рамках акции члены "Нацкорпуса" хотели подойти ближе к сцене, где выступал гарант, однако этому помешали правоохранители. В результате – вспыхнула потасовка, пострадало 22 полицейских, 19 пришлось госпитализировать. Двух организаторов беспорядков правоохранители задержали.

Депутат Максим Бурбаки отметил: то, что произошло, является преступлением и не имеет ничего общего с патриотизмом или борьбой с коррупцией.

Вы ("Нацдружины" – ред. 24 канал) демонстрируете не силу, а слабость. Вы показываете врагу, что нас можно расшатать изнутри,

– пояснил депутат Максим Бурбаки.

"Это очень неприятный и плохой театр, который на самом деле отвлекает внимание от важных вещей. Не может быть дискуссий относительно того, что виновные должны быть наказаны", – добавил нардеп Роман Сидорович.

Смотрите видео: столкновения во время визита Порошенко в Черкассы