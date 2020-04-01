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      Нацгвардейцы окружили отели, где находятся украинцы на обсервации: фото

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      Нацгвардейцы контролируют въезды и выезды в гостиницы / Pavlovsky News

      Силовики окружили гостиницы "Казацкая" и "Пуща" в Киеве, куда поселили на обязательную обсервацию украинцев, вернувшихся домой. Всех, кто приближается к отелям, просят показать документы.

      Въезды и выезды из отелей перекрыты. Об этом сообщают в телеграм-канале Pavlovsky News.

      К теме В Киеве сбежали из обсервации больше 60 человек, которые вернулись из-за границы, – Геращенко

      В то же время, по данным журналистов, в гостинице "Казацкой" люди жалуются, что им не дают выйти даже во двор. Они считают, что удерживают их там незаконно.

      По словам эвакуированных, со здоровьем у них все в порядке. Сегодня вечером им должны сделать ПЦР-тесты на наличие коронавируса. Если во всех тест будет отрицательным, людей обещают отпустить на самоизоляцию.

      Окружение из силовиков вокруг отелей, где на обсервации находятся украинские туристы / Фото Pavlovsky News

       

      Что известно о скандале с туристами, которые вернулись из-за границы

      • 30 марта, в Украину прибыли два рейса из Катара. На рейсах находились около 350 человек. Часть из них отправились в места обсервации. Но около 50 человек решили остаться в самолетах и ​​категорически отказывались от обсервации.
      • Пассажиры заявляли, что решение правительства об обсервации приняли, когда их самолет уже был в небе. В обоих рейсах все были изначально согласны и на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы в аэропорту. Однако против обсервации в гостиницах за свой счет.
      • Один из эвакуированных находится в больнице из-за высокой температуры и ухудшения состояния. Экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат, ожидают анализ ПЦР.
      • Сегодня заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что с обсервации в гостинице "Казацкая" в Киеве сбежали более 60 человек.
      • В то же время, по данным главы МВД Арсена Авакова, каждый третий турист отправился отдыхать уже после постановления Кабмина о карантине. Речь идет о скандальных спецрейсах, которые эвакуировали украинцев с Бали и Катара.

      Обратите внимание! О том, как живут в одном из отелей эвакуированные украинцы, смотрите по ссылке.

      Обсервация после за границы: основные условия

      • Люди, которые посещали страны, где бушует коронавирус, должны находиться на обсервации в течение 14 дней. Это постановление Кабмина.
      • Областные и Киевская городская государственные администрации должны обеспечить обустройство специальных учреждений для организации обсервации, транспортировки к ним лиц, которые ей подлежат, а также медицинское наблюдение за ними.
      • Если человек не соблюдает условия карантина, ему грозит штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.


      Как будут наказывать за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости Киева Полиция Украинские туристы застряли за рубежом Эвакуация украинцев
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