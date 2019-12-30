Нацгвардейцы перепели всемирно известный "Щедрик": видео

Гвардейцы поздравили украинцев с грядущими праздниками и записали кавер известной колядки "Щедрик". Видео, в котором ребята поют и играют на бандуре, записывали на улицах Киева.

Видео опубликовали на ютуб-канале Международного центра подготовки подразделений Национальной гвардии Украины.

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В эти праздничные дни желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и хорошего праздничного настроения. Пусть духовное тепло Большого христианского праздника – Рождества Христова – наполнит ваши дома миром и согласием, пониманием и любовью. С Новым годом и с Рождеством Христовым!

– так подписали видео в Нацгвардии.

Как Нацгвардия поздравила украинцев и спела "Щедрик": смотрите видео

Чем уникален "Щедрик"? Колядку "Щедрик" написал украинский композитор Николай Леонтович. Первая редакция песни была записала примерно в 1901 году. А впервые "Щедрик" исполнили студенты Киевского Университета в декабре 1916. Однако после прихода советской власти, песня потеряла популярность.



Именно украинские эмигранты привезли мелодию и текст украинского "Щедрика" за океан. В 1919 году композиция была представлена для западной публики Украинским Национальным Хором во время Европейского и Американского концертного тура.



В 1936 американский композитор Петр Вильховский написал английский текст "Щедрика" и назвал колядку "Carol of the Bells" – по его словам, песня напоминала ему звуки колокольчиков. После этого она стала одной из самых популярных рождественских песен в мире.