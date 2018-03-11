Нацгвардиець попал под колеса автомобиля, когда оказывал помощь другому пострадавшему в ДТП

В Киеве произошла двойная авария, в результате которой два человека попали в больницу. Один из них – боец Нацгвардии, который оказывал медицинскую помощь пострадавшему.

Как пишет dtp.kiev.ua, на Набережном шоссе в Киеве автомобиль Volkswagen Passat сбил пешехода. Оказать медицинскую помощь бросились трое нацгвардийцев. Они были в жилетах. Однако одного из них сбил микроавтобус Volkswagen Transporter.

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Первый пострадавший и боец Нацгвардии были госпитализированы в больницу.