Девочка стояла на пороге, уже заранее ожидая появления своего папы. Увидев его, она принялась радостно прыгать и смеяться.
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Любящий отец взял дочь на руки. Хотелось бы, чтобы такая возможность была у каждого украинского ребенка.
Желаем всем нашим защитникам возвратиться живыми и здоровыми к родным. Мы боремся за самое ценное: право жить и любить в своем доме по своим обычаям,
– написали в Нацгвардии.
Пока невозможно подсчитать, сколько украинских детей потеряли родителей в результате полномасштабного вторжения России в Украину. Но по состоянию на декабрь 2017 года в Украине насчитывалось 2038 детей военнослужащих, чьи родители погибли в результате войны на Донбассе.
Важно – детки из "Азовстали" мечтают вернуться домой живыми: смотрите видео