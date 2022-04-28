В Нацгвардии показали, как маленькая девочка встречает дома папу-защитника: трогательное видео

Национальная гвардия Украины опубликовала трогательное видео, как маленькая девочка встречает своего папу-защитника. Это в очередной раз напоминает, за что мы боремся.

Девочка стояла на пороге, уже заранее ожидая появления своего папы. Увидев его, она принялась радостно прыгать и смеяться.

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Любящий отец взял дочь на руки. Хотелось бы, чтобы такая возможность была у каждого украинского ребенка.

Желаем всем нашим защитникам возвратиться живыми и здоровыми к родным. Мы боремся за самое ценное: право жить и любить в своем доме по своим обычаям,

– написали в Нацгвардии.

Пока невозможно подсчитать, сколько украинских детей потеряли родителей в результате полномасштабного вторжения России в Украину. Но по состоянию на декабрь 2017 года в Украине насчитывалось 2038 детей военнослужащих, чьи родители погибли в результате войны на Донбассе.

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