Нацгвардия, собаки и вертолет: как полтавского террориста-беглеца ищут в лесу – видео
Для поисков террориста Романа Скрипника, который 23 июля захватил в заложники полицейского в Полтаве, привлечены бойцы Нацгвардии и вертолет. Силовики прочесывают лес на Полтавщине.
Штаб по поиску мужчины развернули в селе Великий Байрак Миргородского района. Об этом сообщает полиция Полтавской области.
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Что известно о поисковой операции
- По данным полиции, работают нацгвардейцы, кинологи с собаками, а также специалисты с квадракоптерами. Также привезли тепловизоры для возможных поисков ночью.
- Освобожденный из плена заложник, полковник полиции Виталий Шиян, также участвует в поиске Романа Скрипника.
- По словам местных жителей, "террорист" может прятаться в полях, где еще не собрали кукурузу и подсолнечник.
- Местные жители без лишней надобности не выходят на улицу. На полевых дорогах через каждые 100 метров стоят патрули полиции.
Смотрите видео поисков полтавского террориста:
Захват заложника в Полтаве: что надо знать
- В Полтаве 23 июля злоумышленник Роман Скрипник во время задержания достал гранату и угрожал ее взорвать. Таким образом он взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна. Через несколько часов террорист отпустил правоохранителя.
- Силовики в течение дня вели переговоры со Скрипником. Последний выдвинул единственное требование – чтобы его не отправляли в тюрьму.
- На требование злоумышленника уже отреагировали в Полтавской облгосадминистрации. Ее руководитель Олег Синегубов заявил, что требования террориста не будут выполнять, потому что он хочет лишь избежать уголовной ответственности за содеянное.
Смотрите на карте вероятное место пребывания террориста: