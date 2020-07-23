Для поисков террориста Романа Скрипника, который 23 июля захватил в заложники полицейского в Полтаве, привлечены бойцы Нацгвардии и вертолет. Силовики прочесывают лес на Полтавщине.

Штаб по поиску мужчины развернули в селе Великий Байрак Миргородского района. Об этом сообщает полиция Полтавской области. Актуально Террорист в Полтаве отпустил полицейского и убежал в лес, его ищут – все, что известно Что известно о поисковой операции По данным полиции, работают нацгвардейцы, кинологи с собаками, а также специалисты с квадракоптерами. Также привезли тепловизоры для возможных поисков ночью.

Освобожденный из плена заложник, полковник полиции Виталий Шиян, также участвует в поиске Романа Скрипника.

По словам местных жителей, "террорист" может прятаться в полях, где еще не собрали кукурузу и подсолнечник.

Местные жители без лишней надобности не выходят на улицу. На полевых дорогах через каждые 100 метров стоят патрули полиции. Смотрите видео поисков полтавского террориста: Захват заложника в Полтаве: что надо знать В Полтаве 23 июля злоумышленник Роман Скрипник во время задержания достал гранату и угрожал ее взорвать. Таким образом он взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна. Через несколько часов террорист отпустил правоохранителя.

Силовики в течение дня вели переговоры со Скрипником. Последний выдвинул единственное требование – чтобы его не отправляли в тюрьму.

На требование злоумышленника уже отреагировали в Полтавской облгосадминистрации. Ее руководитель Олег Синегубов заявил, что требования террориста не будут выполнять, потому что он хочет лишь избежать уголовной ответственности за содеянное. Что известно о террористе Романе Скрипнике – читайте в материале 24 канала

Смотрите на карте вероятное место пребывания террориста: