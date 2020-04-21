Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за пожаров в Чернобыльской зоне: фото и видео

Экипажи Нацгвардии с помощью беспилотников днем и ночью проводят аэроразведку в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и прилегающей территории Киевской и Житомирской областей в связи с масштабными пожарами.

Главная цель – выявление новых очагов возгорания, распространения пожаров и поиск диверсионных групп, которые осуществляют поджоги, сообщили в МВД.

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Также во время мониторинга нацгвардийцы обнаруживают других правонарушителей вроде сталкеров и диггеров.

"Только что была проведена воздушная разведка местности, и обнаружены очаги задымления. Оперативную информацию мы немедленно передаем в ГСЧС", – рассказал заместитель командира эскадрильи Беспилотных авиационных комплексов Гвардейской авиационной базы подполковник Юрий Зозуля.

В МВД призвали воздержаться от сжигания сухостоя, а также срочно сообщать правоохранителям в случае выявления новых мест возгорания.



Нацгвардия запускает беспилотники в зоне отчуждения / Фото МВД



Нацгвардия проводит аэроразведку в зоне отчуждения / Фото МВД

Смотрите видео антидиверсионной операции Нацгвардии в зоне отчуждения:

Что известно о пожарах в Чернобыльской зоне