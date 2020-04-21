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      Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за пожаров в Чернобыльской зоне: фото и видео

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      Нацгвардия проводит аэроразведку в Чернобыльской зоне из-за пожара / mvs.gov.ua

      Экипажи Нацгвардии с помощью беспилотников днем и ночью проводят аэроразведку в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и прилегающей территории Киевской и Житомирской областей в связи с масштабными пожарами.

      Главная цель – выявление новых очагов возгорания, распространения пожаров и поиск диверсионных групп, которые осуществляют поджоги, сообщили в МВД.

      Смотрите также видео Последствия пожара в Чернобыльской зоне сняли с дрона

      Также во время мониторинга нацгвардийцы обнаруживают других правонарушителей вроде сталкеров и диггеров.

      "Только что была проведена воздушная разведка местности, и обнаружены очаги задымления. Оперативную информацию мы немедленно передаем в ГСЧС", – рассказал заместитель командира эскадрильи Беспилотных авиационных комплексов Гвардейской авиационной базы подполковник Юрий Зозуля.

      В МВД призвали воздержаться от сжигания сухостоя, а также срочно сообщать правоохранителям в случае выявления новых мест возгорания.


      Нацгвардия запускает беспилотники в зоне отчуждения / Фото МВД


      Нацгвардия проводит аэроразведку в зоне отчуждения / Фото МВД

      Смотрите видео антидиверсионной операции Нацгвардии в зоне отчуждения:

      Что известно о пожарах в Чернобыльской зоне

      • О первом пожаре в Чернобыльской зоне в 2020 году стало известно 4 апреля. Тогда загорелась трава, и с нее огонь легко перекинулся на деревья.
      • Огонь быстро охватил сотни гектаров площади и следовал в направлении Припяти. Тогда пожар распространился на расстояние до 2 км от хранилища радиоактивных отходов.
      • Утром 16 апреля пожары ослабли благодаря дождю и усилиям пожарных. Однако уже вечером огонь вспыхнул повторно.
      • Задержаны люди, подозреваемые в поджогах. Выяснилось, что они сжигали сухую траву, с которой огонь перекинулся на Чернобыльскую зону, а потом распространился на большую площадь. Один из подозреваемых сказал, что сделал это ради развлечения.
      • По состоянию на 21 апреля есть три очаги горения, которые пытаются ликвидировать. Самым тяжелым участком является село Рудьки, ведь там спасатели пытаются не подпустить пожар до границы с соседней Беларусью. 
      • С пожарами борются более 1300 чрезвычайников: смотрите фото и видео, в каких условиях живут эти пожарные.
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Министерство внутренних дел Нацгвардія авиация Чрезвычайное происшествие Пожар Пожар в Чернобыльской зоне Чернобыль
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