С начала российского вторжения в Украину погибли 103 ребенка и более 100 ранены

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из-за нападения России погибли 103 ребенка и более 100 ранены.

По ее словам, ежедневно оккупанты убивают не менее 5 детей. Утром 16 марта официальная цифра пересекла отметку – 100.

Читайте также Оккупанты устроили погром в Бучанском горсовете: 6 работников взяли в плен

Важно отметить, что эти данные не окончательны, ведь в горячих точках и на временно оккупированных территориях у прокуроров и правоохранителей нет возможности осмотреть места обстрелов.

Кроме того, российский агрессор разбомбил более 400 учебных заведений, 59 – стерты с лица земли.

По этому поводу обратилась к Специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов и к Специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросам насилия в отношении детей,

– сообщила Ирина Венедиктова.

Генпрокурор объяснила, что важно, чтобы специализированные учреждения ООН как можно быстрее приняли решение о реализации миссии по оценке нарушения прав детей в условиях вооруженного конфликта в Украине.

Вас может заинтересовать – Зеленский о ситуации в окруженных городах: смотрите видео