Такую информацию опубликовали на странице Госпогранслужбы в фейсбуке. Там отметили, что почти весь мир помогает Украине побороть мировое зло в России.

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С начала войны Украину поддерживают большинство стран мира. Правительства европейских стран, иностранные благотворительные и волонтерские организации, предприятия и общины оказывают всяческую помощь украинскому народу,

– написали в Госпогранслужбе.

За 20 дней войны в Украину поступили тонны гуманитарной помощи.

Всего лишь за последние сутки пограничники совершили пропуск 699 автомобилей с гуманитарным грузом.

Фото грузовиков с гуманитарной помощью украинцам:

Государственная пограничная служба благодарит всех неравнодушных, партнеров, волонтеров, которые помогают украинцам в такое тяжелое время.