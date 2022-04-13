С начала войны ООН зафиксировала 1 892 смерти и 2 558 случаев ранений гражданских украинцев

В результате полномасштабного вторжения России на территорию Украины Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 1892 случая гибели и 2558 случаев ранений гражданского населения Украины. Всего число жертв составляет 4550 человек.

Такую информацию сообщили в ежедневной сводке управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

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Среди убитых: 478 мужчин, 308 женщин, 30 девочек и 52 мальчика, а также 71 ребенок и 953 взрослых, пол которых пока не установлена.

Среди раненых: 291 человек, 219 женщин, 51 девочка и 51 мальчик, а также 144 ребенка и 1802 взрослых, пол которых пока не установлена.

По данным ООН, большое количество смертей так ранений вызваны применением боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения. Среди причин жертв войны против Украины – обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

В ООН отметили, что фактические цифры жертв значительно выше, поскольку невозможно сейчас получить информацию с оккупированных территорий или мест, где продолжаются интенсивные боевые действия. Еще много отчетов все еще ожидают подтверждения.

Среди таких городов – Мариуполь и Волноваха, изюм и тому подобное, где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения. Цифры предоставленные с тех территорий дополнительно подтверждаются, но пока не включены в вышеприведенную статистику.

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