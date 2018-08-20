Начала бить в лицо, голову и почки: бабушка набросилась на школьницу и ее отца в Киеве

Накануне на улице Озерной, что в Оболонском районе Киева, пожилая женщина сначала сильно избила 11-летнюю девушку, а потом с кулаками набросилась и на ее отца. В результате у ребенка разбито лицо, а у мужчины поцарапаны голова и шея.

Об этом рассказала мать пострадавшей девушки и соответственно жена мужчины, передает ресурс "Киев оперативный".

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Ситуация – такова: дети катались на роликах и скейтах. Моя дочь увидела, что лежит на асфальте пенопласт (он мешал детям кататься), подняла первый лист и выбросила в мусорник, подъехав за вторым листом, услышала крик другой женщины: "Беги! Она тебя будет бить!" В этот момент моя дочь почувствовала, что ее кто-то схватил за одежду, и, обернувшист, увидела пожилую коротко стриженую седую женщину. Эта женщина начала тянуть мою дочь в корзину с криками: "Доставай все, что выбросила и положи на место". Моя дочь начала кричать: "Вы не имеете права меня хватать, отпустите". В следующее мгновение эта женщина с криками "Слишком много знаешь о своих правах" начала бить мою дочь в лицо, голову и почки,

– убеждает женщина.

По ее словам, когда за ребенка заступились посторонние люди, пожилая злоумышленница прекратила ту бить и ушла с криками, чтобы присесть на скамью возле своего дома.

"Дети, катались с моей дочерью, побежали звать мужа. Прибежав на место, муж подошел к этой женщине и спросил: "Как она посмела на ребенка?" В ответ эта так называемая пожилая женщина набросилась с кулаками на мужа. После звонка мужа я примчалась на место, и увидела разбитое лицо своей дочери, вызвала полицию и "скорую". А, вернувшись к мужу, увидела поцарапанную голову и шею", – добавила она.

Также мать и жена пострадавших сообщила, что полиция заявление приняла, а медики засвидетельствовали побои. Кроме того, правоохранители должны в ближайшее время установить личность нападавшей.

Напомним, 19 августа в Киеве произошел еще один такой случай, правда несовершеннолетняя девушка уже пострадала от рук молодых людей в камуфляже. По словам ее отца, злоумышленникам не понравился внешний вид подростка.