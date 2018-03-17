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Началась мясорубка, людей выбрасывало волной, – очевидец жутких событий в Грузии

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Появились детали страшных последствий аварии подъемника на курорте в Грузии
Появились детали страшных последствий аварии подъемника на курорте в Грузии / Соцсети

В результате аварии подъемника на горнолыжном курорте Гудаури, что в Грузии, пострадали две харьковчанки, которые прибыли туда с туристической с группой из Украины. Еще один участник этой группы Денис Бойков рассказал детали страшного инцидента.

По его словам, этот подъемник часто закрыт, поскольку эта гора лавиноопасна, однако 16 марта его открыли и перед этим утром протестовали, пишет сайт города Харьков 057.ua.

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"Я с ребятами поднялся, а эта девочка, которая сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации, села передо мной, мы спустились вместе. Как говорят сами сотрудники, у них погас свет, и они не могли ничего сделать, и все эти кресла начали лететь с бешеной скоростью вниз, потому что там присутствует бешеный наклон", – убеждает он.

В то же время мужчина добавляет, что ночью шел снег, а гору никто не почистил, поэтому когда туристы садились на подъемник, то цеплялись за снег.

И когда два-три кресла пролетели с очень высокой скоростью, они начали цепляться за снег. В результате один застрял. И из-за этого застрявшего началась реальная мясорубка. Люди летели, их просто выбрасывало волной оттуда. Кто-то сам прыгал, а тот кому не повезло или кто не понял что происходит, те оказывались под этими железными завалами,
– заметил Денис.

Как подчеркивает харьковчанин, туристка из Харькова Инна не успела выпрыгнуть: ее эвакуировали спасатели, однако работали они крайне непрофессионально.

"Нет вертолетов, ни нормального сервиса. Они не знали, что им делать. Они прибыли на место через минут 10. А грузинские СМИ говорят, что началась серьезная операция. Ее вывозили не на вертолетах, а на носилках этих. Спустили в Гудаури, в поликлинику – там врачи оказали первую помощь, а только потом транспортировали в Тбилиси", – говорит очевидец.

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что в Грузии на известном горнолыжном курорте Гудаури вышел из строя подъемник, вследствие чего людей, которые на нем находились, разбросало в разные стороны.

Теги: Новости Украины отдых Новости Грузии Чрезвычайное происшествие Новости Харькова Путешествия
Источник: 24 Канал
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