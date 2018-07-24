Началась продажа билетов на матч 3 тура УПЛ "Динамо" – "Шахтер": цены

Началась реализация билетов на матч 3 тура Премьер-лиги "Динамо" – "Шахтер", который состоится 3 августа.

Цены на пропуска стартуют от 50 гривен, информирует официальный сайт киевского клуба.

Этот поединок станет первым домашним матчем "Динамо" в сезоне, на котором смогут присутствовать болельщики, ведь игра против Ворсклы в рамках 1 тура пройдет без зрителей по решению КДК ФФУ.

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Продажа билетов производится в кассах на Троицкой площади, возле станции метро "Олимпийская", а также в кассах стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. Также билеты доступны онлайн.

Матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в пятницу, 3 августа на НСК "Олимпийский". Начало в 19:00.

Напомним, в матче за Суперкубок Украины-2018 "Динамо" одолел "Шахтер" со счетом 1:0.