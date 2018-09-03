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Началась регистрация на конференцию "Телевидение как Бизнес – 2018"

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Конференция "Телевидение как Бизнес"
Конференция "Телевидение как Бизнес" / tvbusinessconference.com

Конференция "Телевидение как Бизнес", которая проходит в рамках международного медиафорума KYIV MEDIA WEEK состоится 20 сентября 2018 года в отеле Hyatt Regency Kiev.

"Телевидение как Бизнес 2018" – ежегодная встреча лидеров телевизионной индустрии и рекламного рынка.

Девятый год подряд ведущие телевизионные бренды, лучшие медиаспециалисты обсуждают актуальные проблемы отрасли и способы их решения, обмениваются опытом успешной реализации медиа проектов и раскрывают секреты их финансового управления.

На примере реальных кейсов мировой практики разбирают успехи и неудачи известных проектов и инициатив.

Также на нынешней Конференции будут подняты вопросы в сфере HR и дефицита кадров в медиа.

Спикеры Конференции – ТОП-менеджеры телеканалов, продакшенов, сейлз-хаусов и рекламных агентств, деятели государственных и общественных органов регулирования СМИ, представители крупнейших телевизионных рекламодателей, украинские и зарубежные медиаспециалисты и аналитики.

Организатор мероприятия – Индустриальный Телевизионный Комитет.

При регистрации на Конференцию "Телевидение как бизнес" вместе с мероприятиями KYIV MEDIA WEEK действует система скидок.

Чтобы получить более подробную информацию, ознакомиться с прошлогодними мероприятиями, посетите сайт Конференции или на страницу Facebook.

Теги: Новости Киева Бизнес СМИ
Источник: 24 Канал
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