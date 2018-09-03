Началась регистрация на конференцию "Телевидение как Бизнес – 2018"

Конференция "Телевидение как Бизнес", которая проходит в рамках международного медиафорума KYIV MEDIA WEEK состоится 20 сентября 2018 года в отеле Hyatt Regency Kiev.

"Телевидение как Бизнес 2018" – ежегодная встреча лидеров телевизионной индустрии и рекламного рынка.



Девятый год подряд ведущие телевизионные бренды, лучшие медиаспециалисты обсуждают актуальные проблемы отрасли и способы их решения, обмениваются опытом успешной реализации медиа проектов и раскрывают секреты их финансового управления.



На примере реальных кейсов мировой практики разбирают успехи и неудачи известных проектов и инициатив.



Также на нынешней Конференции будут подняты вопросы в сфере HR и дефицита кадров в медиа.



Спикеры Конференции – ТОП-менеджеры телеканалов, продакшенов, сейлз-хаусов и рекламных агентств, деятели государственных и общественных органов регулирования СМИ, представители крупнейших телевизионных рекламодателей, украинские и зарубежные медиаспециалисты и аналитики.

Организатор мероприятия – Индустриальный Телевизионный Комитет.



При регистрации на Конференцию "Телевидение как бизнес" вместе с мероприятиями KYIV MEDIA WEEK действует система скидок.



Чтобы получить более подробную информацию, ознакомиться с прошлогодними мероприятиями, посетите сайт Конференции или на страницу Facebook.