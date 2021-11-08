Об открытии уголовного производства сообщили 8 ноября. А госпитализировали девочку с телесными повреждениями за 5 дней до этого.

Это происшествие Избили за поврежденную книгу: из дома семейного типа на Харьковщине госпитализировали 8 детей

Уже провели допросы

Когда правоохранители приехали в этот детдом, то подтвердилась информация, что там проживают 8 детей. Ими занимаются 49-летний мужчина с женой. Впоследствии опросили врачей, учителя и работников социальных служб.

Из-за травмирования 7-летней девочки правоохранители открыли производство по 2 статьям Уголовного Кодекса, которые предусматривают разное наказание:

умышленное тяжкое телесное повреждение – от 5 до 8 лет заключения;

служебная халатность – от 2 до 5 лет заключения и штраф от 4 250 до 12 750 гривен.

Кратко об этом инциденте

5 ноября сообщили, что госпитализировали воспитанницу дома семейного типа, который расположен в поселке Слатино под Дергачами. 7-летняя девочка имела тяжелый перелом, и сообщили, что ее мог избить отец-воспитатель.

В частности, такую версию обнародовала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее информации, отец "наказал" девочку за поврежденную книгу. Впоследствии всех детей из этого дома временно забрали в больницу.