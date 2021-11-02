По данным активистов, которые были наблюдателями, подделали протоколы 9 участков. Все они расположены в Новобаварском районе.

Заметьте Выборы мэра Харькова: Добкин говорит, что обжалует в суде результаты

Производство еще не открывали

Утром 2 ноября в полиции Харьковщины заявили, что уже зарегистрировали это событие. Его расследуют по статье о подделке избирательной документации. Возможное наказание по ней – от 3 до 7 лет заключения

Однако пока не сообщали, было ли открыто уголовное производство. Правоохранители пообещали впоследствии известить об этом журналистов.

О какой фальсификации говорится

Вечером 1 ноября Харьковская ТИК сообщила, что получила результаты голосования со всех участков города. В соответствии с ними уверенную победу одержал Игорь Терехов – 50,66% голосов.

При этом активисты ОПОРА сообщили о том, что отличалось объявленное количество голосов и данные в протоколах наблюдателей. Их якобы изменили в пользу Игоря Терехова.