Первые карты вручили 22 сентября. Всего на их получение записались 300 тысяч жителей города.

К теме Анонсировали "Карту харьковчанина": какие льготы появятся у жителей города

Воспринимать, как благодарность

Чтобы вручить карты, в медучреждение приехал руководитель Молодежного совета при Харьковском городском голове Дмитрий Давидьянц. Он сказал, что выбор первых владельцев карт был не случайным.

Якобы это нужно воспринимать как знак благодарности и уважения за нелегкий труд. Сколько именно работников в этом медучреждении – неизвестно.

Что было известно ранее

О том, что в Харькове готовятся запустить проект "Карта харьковчанина" сообщили еще 20 мая. Тогда говорили, что карты позволят не только расплачиваться за проезд в общественном транспорте, но и получать различные льготы.

В частности, говорили о скидках на некоторые услуги медучреждений, однако не говорили конкретно. Также говорили, что хотят создать коммунальные заправки для жителей города.