Начали бить руками и ногами, – нардеп Пинзеник рассказал подробности о ДТП под Радой

Народный депутат от "Народного фронта" Павел Пинзеник прокомментировал резонансное ДТП под стенами Верховной Рады вечером 12 июля.

Известно, что вечером в четверг после окончания работы парламента так называемые "евробляхеры" заблокировали входы и выходы из парламента. Таким образом они хотели заставить депутатов вернуться к работе и принять нужный им закон.

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Позже стало известно, что неподалеку от здания Верховной Рады произошло ДТП с участием автомобиля, в котором находился нардеп от "Народного фронта" Павел Пинзеник и еще двое его коллег депутатов.

Нардеп Пинзеник рассказал детали инцидента в эфире "112 Канала".

Ехали по улице Институтской в автомобиле, который принадлежит мне на праве частной собственности. Где-то перед поворотом на улицу Шелковичную направо, на автомобиль ринулись так называемые митингующие с намерением его остановить. Начали бить руками, ногами и тяжелыми предметами, разбили стекло заднего вида, пытались остановить и проникнуть в автомобиль через дверь или разбитое заднее стекло,

– утверждает депутат.

По его словам, чтобы остановить автомобиль, на капот бросился один из митингующих.

"Автомобиль, конечно, остановился и после того был заблокирован. Некоторое время мы провели, заблокированные митингующими под охраной сотрудников полиции, после чего были безопасно выведены с места происшествия", – добавил Павел Пинзеник.

Он заметил, что на его авто митингующие бросились с криками и призывами возвращаться в Раду и принимать закон о растаможке авто на еврономерах, но потом требования изменились к угрозам "повесить на ближайшем дереве".

Нардеп уверяет, что у мужчины, который оказался на капоте его автомобиля, вероятно, нет перелома ноги, поскольку он видел, как тот "собственными руками-ногами слез и пошел".

Пинзеник уточнил, что за рулем был его помощник. Всего в авто находилось 4 человека: сам нардеп Павел Пинзеник, нардепы Олег Кришин и Елена Масорина, и водитель-помощник.

Смотрите видео о ДТП с автомобилем Павла Пинзеника возле Верховной Рады 12 июля: