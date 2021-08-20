Об этом начальник Нацполиции Харьковщины сообщил 20 августа. Он работал в должности главы почти 9 месяцев.

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"Шагаем дальше"

В Фейсбуке Андрей Рубель написал, что ему пришло время двигаться дальше. Также он отметил, что почти 9 месяцев на должности начальника Нацполиции в Харькове – это для него уже целая история. Глава поблагодарил всех, кто работал с ним в течение этого времени.

Спасибо всему личному составу полиции Харьковщины за поддержку и желание меняться к лучшему. Вместе мы сделали многое. Главный результат – благодаря вашим усилиям любой гражданин на Харьковщине может чувствовать себя в безопасности,

– пишет Андрей Рубель.

Начальник Нацполиции Харьковщины вспомнил, как он работал этих 9 месяцев / фейсбук Андрея Рубеля

Он пожелал коллегам новых достижений, поддержки, взаимопонимания с харьковчанами.

Текст публикации начальника Нацполиции Харьковщины Андрея Рубеля:

Пришло время двигаться дальше. Почти 9 месяцев напряженной и результативной работы с харьковскими полицейскими – для меня это уже история. Спасибо следователям, оперативникам, криминалистам, превенции за профессионализм, выдержку, за профессиональную и изнурительную работу 24\7. Спасибо всему личному составу полиции Харьковщины за поддержку и желание меняться к лучшему. Вместе мы сделали многое. Главный результат – благодаря вашим усилиям любой гражданин на Харьковщине может чувствовать себя в безопасности.

Желаю всем вам новых достижений, поддержки и терпения родных, понимания и взаимодействия с харьковчанами.

Шагаем дальше. Служим и защищаем!