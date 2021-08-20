Об этом начальник Нацполиции Харьковщины сообщил 20 августа. Он работал в должности главы почти 9 месяцев.
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"Шагаем дальше"
В Фейсбуке Андрей Рубель написал, что ему пришло время двигаться дальше. Также он отметил, что почти 9 месяцев на должности начальника Нацполиции в Харькове – это для него уже целая история. Глава поблагодарил всех, кто работал с ним в течение этого времени.
Спасибо всему личному составу полиции Харьковщины за поддержку и желание меняться к лучшему. Вместе мы сделали многое. Главный результат – благодаря вашим усилиям любой гражданин на Харьковщине может чувствовать себя в безопасности,
– пишет Андрей Рубель.
Начальник Нацполиции Харьковщины вспомнил, как он работал этих 9 месяцев / фейсбук Андрея Рубеля
Он пожелал коллегам новых достижений, поддержки, взаимопонимания с харьковчанами.
Текст публикации начальника Нацполиции Харьковщины Андрея Рубеля:
Пришло время двигаться дальше. Почти 9 месяцев напряженной и результативной работы с харьковскими полицейскими – для меня это уже история. Спасибо следователям, оперативникам, криминалистам, превенции за профессионализм, выдержку, за профессиональную и изнурительную работу 24\7. Спасибо всему личному составу полиции Харьковщины за поддержку и желание меняться к лучшему. Вместе мы сделали многое. Главный результат – благодаря вашим усилиям любой гражданин на Харьковщине может чувствовать себя в безопасности.
Желаю всем вам новых достижений, поддержки и терпения родных, понимания и взаимодействия с харьковчанами.
Шагаем дальше. Служим и защищаем!
Что известно про Андрея Рубеля
В 2004 году начал работать оперуполномоченным в уголовном розыске Соломенского управления Киева. В 2005 – 2020 годах работал в полиции Киева и области, Департаменте внутренней безопасности, стратегических расследований Нацполиции.
Также был руководителем полиции Закарпатья. 4 декабря 2020 года Рубеля назначили руководителем Нацполиции в Харьковской области.